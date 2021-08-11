"إكسبو 2020 دبي" يخصص جناحا للشباب بالتعاون مع "الاتحادية للشباب" ومركز الشباب العربي

المصدر: وام

كشف "إكسبو2020 دبي" بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب عن تخصيص جناح للشباب سيتم تصميمه وتشغيله بالكامل من قبل الشباب ليخدم زواره كمنصة رئيسية لكافة المبادرات والمشاريع المرتبطة بإشراك وتمكين الشباب في العالم والاحتفاء بمواهبهم وعرض تجاربهم وتسليط الضوء على مساهماتهم ضمن الشعار الرئيسي لإكسبو2020 دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل".

وسيقوم جناح الشباب وبالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز الشباب العربي باستعراض النموذج الإماراتي لتمكين الشباب كما سيعمل على إطلاق مجموعة من المبادرات الشبابية الجديدة التي تواكب مئوية دولة الإمارات 2071، وإتاحة الفرصة أمام جميع الشباب والمؤسسات من حول العالم للتعرف على أفضل النماذج والتجارب والخدمات المقدمة للشباب والرامية إلى تطوير بيئة حاضنة لتمكين الشباب وتحفيزهم على المساهمة الفاعلة في خدمة الوطن على الصعيد الوطني والمحلي والإقليمي والدولي.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: " إكسبو 2020 دبي فرصة ذهبية لإبراز دور الشباب في رسم المستقبل. ونحن اليوم على بعد أقل من 50 يوماً من انطلاق إكسبو 2020 دبي بمشاركة 191 دولة، وفي هذا الحدث الدولي غير المسبوق، نستهدف أيضاً جمهور الشباب من مختلف أنحاء العالم لأنهم العقول والمواهب والطاقات والقدرات لصنع المستقبل، وهم حاضرون في كافة فعاليات إكسبو 2020 دبي."

وأضافت معاليها: "طموحنا أن يشهد هذا الحدث على أرض الإمارات أكبر مساهمة للشباب في تاريخ إكسبو الدولي، لذلك خصصنا بالتعاون مع شركائنا في المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز الشباب العربي جناحاً للشباب، لأن الاستثمار في الإنسان، لا سيما الشباب، هو أولوية مطلقة بالنسبة لنا تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بأن يكون الشباب في قلب إكسبو، ولأننا نريد للشباب أن يشارك بقوة في صنع غد أفضل يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة في مجتمعات المستقبل الذكية."

وأضافت: "الشباب لهم دور كبير في تصميم وتنفيذ وإنجاح إكسبو، ونتطلع إلى أن يكون لهم إسهامات مؤثرة على كل الصعد، ولذلك سيكون هذا الجناح هو الحاضنة لكل الفعاليات الشبابية في إكسبو 2020 دبي، والحيز المستقل لمنح الشباب دورهم المستحق كأفراد، إلى جانب مشاركات الدول والجهات والمؤسسات."

بدورها قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي: " إكسبو 2020 دبي" سيكون الأكثر إشراكاً للشباب وجناح الشباب سيكون منصة عالمية له. وتعكس مشاركتنا في هذا الحدث العالمي حرصنا على إبراز النموذج الإماراتي في العمل مع الشباب ولخدمة الشباب الذي بات مثالاً يحتذى به على مستوى العالم، وكذلك من منطلق التزامنا بالعمل على تمكين الشباب وتوظيف طاقاتهم في خدمة مجتمعهم ودولتهم ".

وأضافت : " جناح الشباب سيكون مساحة إبداعية مفتوحة للأفكار الشبابية المستقبلية الواعدة في مختلف القطاعات، بما فيها التكنولوجيا، والإعلام الجديد، وأنماط التعلم والعمل الذكية، إلى جانب ريادة الأعمال والاقتصادات الرقمية والدائرية والخضراء، وسيلعب دور حلقة الوصل بين الشباب الإماراتي والشباب من جميع الدول المشاركة في إكسبو." وقالت : " سنعمل على توجيه مختلف مشاريع ومبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب في إكسبو 2020 ضمن مسارات المعرض الرئيسية لتسليط الضوء على مجهود الشباب فيه كمنظمين ومشاركين متفاعلين مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم..

مؤكدة أن تزامن الإعلان عن جناح الشباب مع اليوم العالمي للشباب يأتي لتعزيز أهمية إشراك الشباب الإماراتي والعربي في المحافل الدولية، وإلى أهمية تمكينهم والعمل على تسليط الضوء على ابتكاراتهم ورؤاهم لحلول "إكسبو 2020 دبي".

ولفتت معاليها إلى أن هذه الخطوة النوعية على مستوى إكسبو؛ تستلهم رؤية قيادتنا الرشيدة لدور الشباب المستقبلي وحرصها على تمكينهم وإشراكهم وفتح آفاق المستقبل أمامهم باعتبارهم ثروة الوطن وعماده ونتطلع لأن تكون هذه المنصة الدولية هي الأكثر حضوراً ومشاركة على مستوى الشباب في تاريخ المعرض.

من جهته، أكد سعادة سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لمركز الشباب العربي : "جناح الشباب سيقدم معدن وقيم الشباب الإماراتي وسيربط إنجازاتهم وإبداعاتهم بنظرائهم عالمياً، بحيث يكون النموذج الإماراتي الريادي للعمل مع الشباب وتمكينهم وفق محاور بناء الشخصية وتطوير المهارات والقدرات وتوفير البيئة المتكاملة الممكنة للإبداعات الشبابية المحرك الأساسي لتصميم برامج وفعاليات وأنشطة جناح الشباب في إكسبو 2020 دبي وفق مبدأ من الشباب وإليهم." وقال إن الجناح سيكون منصة تجمع الشباب الإماراتي والعربي والشباب من حول العالم على وضع الحلول حول أهم الأولويات العالمية، وسيحتفي بابتكارات الشباب ومشاريعهم الإبداعية.

وأضاف سيتم في المرحلة القادمة الإعلان عن محطات عمل رئيسية، الأولى تفصّل آليات تصميم الشباب للجناح ومكوناته المختلفة، والثانية تتضمن الإعلان المشترك بالتعاون والتنسيق بين كافة الشركاء عن البرامج والأنشطة التي سيشهدها الجناح خلال الفترة القادمة، فيما سيتم تكريس كافة منصات المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز الشباب العربي للتفاعل بشكل مستمر طوال فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي من بداية أكتوبر 2021 حتى مارس 2022.

وأكد النظري أن جناح الشباب في قلب إكسبو 2020 دبي سيكون وجهة عالمية ومحطة مركزية لأنشطة الشباب وسيعمل كمنصة للاستثمار في طاقات الشباب وجهود تمكنيهم وإشراكهم والاحتفاء بالنماذج الملهمة والمبدعة عالميا، كما سيستقطب المؤسسات الحكومية والخاصة من حول العالم لتبني نموذج تمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم.

وتشتمل أجندة المؤسسة الاتحادية للشباب على إطلاق مجموعة من المبادرات، بما فيها "أضواء شبابية" والتي تستهدف إيصال الفن الإماراتي إلى زوار إكسبو عن طريق تقديم عروض حية في مختلف منصات إكسبو، ومبادرة " ملتقى رواد الأعمال الشباب الخليجي" الذي يجمع رواد الأعمال الشباب في دول الخليج من خلال عدة ورش العمل والدورات التدريبية لمناقشة أفضل الممارسات والتجارب.

وستنظم المؤسسة أكثر من 16 حلقة شبابية بالتزامن مع 15 مناسبة واحتفالا عالميا ضمن أجندة الأمم المتحدة، وستعقد جلسة تفاعلية بين الشباب من مختلف الجنسيات /ذوي التخصصات الهندسية والعلمية/ بمناسبة اليوم العالمي للمدن، وذلك لوضع نموذج مدينة مستقبلية ببنية تحتية ذات نظام ذكاء اصطناعي وتصميم حضري بملامح تليق بدولة الإمارات.

وتشتمل مشاركة المؤسسة في هذا الحدث العالمي على إطلاق المنصة الافتراضية المعززة بتقنية الواقع الافتراضي لأفضل المراكز الشباب في العالم، والتي تتيح فرصة لجميع زوار إكسبو 2020 لزيارة جميع مراكز الشباب على مستوى الدولة كونها الأفضل عالمياً بما يمكنهم من التعرف على مساحاتها الإبداعية و تجاربها الفريدة في خدمة المستفيدين. وسيتم من خلال هذه المنصة إتاحة الفرصة للشركاء من حول العالم لعقد شراكات وتطوير مراكز شبابية في مجتمعاتهم.

وتعتزم المؤسسة الاتحادية للشباب أيضاً وبالتزامن مع انطلاق فعاليات "إكسبو 2020" إنشاء منصة بيانات معنية بتوثيق مساهمات الشباب في مختلف القطاعات الداعمة لاستضافة الدولة لهذا الحدث العالمي.

كما يتضمن جناح الشباب في "إكسبو 2020" أنشطة وفعاليات تتبع البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي الذي يهدف إلى تعريف زوار الحدث العالمي المرتقب بالقيم الإماراتية، وذلك لضمان استدامة الحوار حول القيم الإماراتية مع زوار إكسبو 2020.

كما تشتمل أجندة جناح الشباب على استضافة "الملتقى العالمي لشباب الإمارات"، و"ملتقى القيادات الإماراتية الشابة"، و"سوق المزارعين الشباب" وبرامج تخصصية مثل "القيادات الإعلامية العربية الشابة"، و"سوق مشاريع الشباب العربي"، و"منصة فرص الشبابية"، إضافة إلى تفعيل العمل الشبابي المشترك على مستوى المنطقة والعالم من خلال "الاجتماع العربي للقيادات الشابة"، وإشراك الشباب في قضايا تؤثر بشكل عميق في مستقبل الأجيال القادمة مثل مواجهة التغيّر المناخي من خلال إطلاق "مجلس الشباب العربي للتغير المناخي" .