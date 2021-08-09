إكسبو 2020 يطرح تذاكر "باقة اليوبيل" بمزايا حصرية 16 الشهر الجاري

المصدر: دبي – بشار باغ

أعلن إكسبو 2020 دبي عن طرح "باقة اليوبيل" لتذاكر بميزات خاصة لزيارة الحدث وذلك للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات خلال فعاليات الحدث. وستُتاح باقة اليوبيل مقابل 10,000 درهم في متاجر "فيرجن ميغاستور" وعلى الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي ومباشرة لدى مجموعة إعمار للضيافة ابتداء من 16 أغسطس الجاري.

وتتيح باقة اليوبيل العديد من الميزات من ضمنها بطاقة الدخول لحفل اليوبيل، و إمكانية الدخول مع خمسة ضيوف من الممر السريع إلى إكسبو 2020 والوصول إلى مواقف سيارات كبار الشخصيات مع وصول حصري إلى صالة اليوبيل التي تشرف عليها إعمار.

بالإضافة إلى دبوسين مطليين بالذهب عيار 24 قيراط بإصدار محدود عليهما شعار يوبيل إكسبو، و استلهمت الدبابيس من تجارة اللؤلؤ في الإمارات وتحمل على ظهرها نقشا لعبارات ملهمة.

كما تتضمن الباقة جوازي سفر إكسبو لتوثيق رحلتكم في 191 جناحا دوليا، إلى جانب وصول حصري إلى صالة اليوبيل التي تشرف عليها إعمار التي تتيح الاستمتاع بإطلالات استثنائية على ساحة الوصل أثناء تناول الأطعمة والمشروبات اللذيذة بصحبة الضيوف وتشمل الباقة أيضاً 4 تذاكر موسمية للموسم كاملا و30 تذكرة متعددة الدخول و10 تذاكر ليوم واحد، إلى جانب جولات بصحبة مرشدين التي تتيح تجربة غنية في إكسبو 2020 مع العائلة والأصدقاء عند الحصول على 10 قسائم للمشاركة في الجولات بصحبة المرشدين في جميع أنحاء موقع إكسبو 2020.

وتقدم الباقة أيضاً 5 قسائم لرؤيته من أعلى برج "الحديقة السماوية" الدوار. إلى جانب 6 قسائم للتصوير و 10 قسائم للحصول على خدمة ركن السيارات، وملصق لمواقف سيارات كبار الشخصيات (الوصول إلى مواقف مخصصة لكبار الشخصيات على أساس أسبقية الحضور)، وتوفير خدمة كونسيرج مخصصة عند الحجز وللدعم، وأولوية الوصول إلى الفعاليات، والخصومات على الطعام والشراب في منافذ البيع المتميزة.