أنغولا: آمال استثمارية معقودة على إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي-نهى حوّا

تعقد دول عدة في القارة السمراء، آمالها على معرض إكسبو 2020 دبي، من أجل جذب الاستثمارات الاجنبية إلى أوطانها والترويج لمنتجاتها وخدماتها، وقد أفادت أنغولا أخيراً، على لسان أحد مسؤوليها، أنها تخطط لاستثمار ما يقرب من 10 ملايين دولار أمريكي، من أجل المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، تحقيقاً لهذا الهدف.

ونقلت وكالة " شينخوا" الصينية، عن المفوض الوطني العام لأنغولا في المعرض، ألبينا أسيس، قولها إن: "آمال كبيرة معقودة على جذب الاستثمارات إلى انغولا" من خلال المشاركة في هذا المعرض، وأن بلادها أمام فرصة تجارية كبيرة، ولهذا السبب تعتمد على وكالة الاستثمار الخاص وترويج الصادرات "أيبكس" لتحقيق أفضل النتائج.

وأضافت أسيس في مؤتمر صحفي إن أنغولا خلال المعرض ستشارك في خمسة مجالات: هي التعليم والتوظيف والصناعات الجديدة ورأس المال المالي والحوكمة.

وأكدت أن الهدف من مشاركة أنغولا في الحدث هو "الترويج للبلاد وشعبها وثقافتها وجذب الاستثمارات في مختلف المجالات"، حيث ستعقد أنغولا خلال المناسبة عدة منتديات أعمال في محاولة لجذب الاستثمار الاجنبي.

وكانت أنغولا قد وقعت في الامارات على عقد بالمشاركة في اكسبو في وقت سابق، حيث يجري بناء الجناح الأنغولي في منطقة "الفرص" في أكسبو 2020 دبي.