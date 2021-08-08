نمو طلبات الحجوزات الفندقية في دبي

المصدر: أبوظبي - وام

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يستعد القطاع الفندقي في دبي لاستقبال زوار «إكسبو 2020 دبي» الذي يُعدّ أحد أهم الأحداث العالمية زخماً وتأثيراً، خصوصاً تزامنه مع استدامة مفهوم التعافي من الجائحة عالمياً، فيما تتزامن استضافة الحدث مع احتفالات استثنائية تستعد لها الإمارات احتفالاً باليوبيل الذهبي.

وتستضيف الإمارات معرض «إكسبو 2020 دبي» في الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، وهو ما يؤهل الإمارات إلى التحول إلى وجهة عالمية تمتد لأكثر من 6 أشهر، فيما تستعد كل قطاعات الأعمال وفي مقدمتها قطاعا السياحة والفنادق، لاستضافة الحدث الدولي وتلبية جميع متطلبات الزوار من مختلف دول العالم.

وكعادتها تعد دبي زوارها بتجربة استثنائية وآمنة تستند من خلالها على قائمة طويلة من خيارات الإقامة والسياحة غير المتناهية، ويعد قطاع الفنادق أحد أكبر القطاعات تأثيراً في تألق الإمارة التي نجحت في خلق حالة من التكامل والانسجام بين توجهاتها ومشاريعها الاستراتيجية والتنموية.

وتشهد طلبات الحجوزات الفندقية في دبي نمواً كبيراً قبيل الحدث، حيث سجل موقع «ويجو» العالمي للسفر والحجوزات الفندقية في يوليو الماضي أكثر من نصف مليون عملية بحث لرحلات وحجوزات فندقية في الإمارة خلال الفترة التي تستضيف فيها «إكسبو 2020 دبي».

ووصل عدد الغرف الفندقية في دبي حتى مايو 2021 إلى نحو 128545 غرفة، بحسب إحصائية دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، حيث تضم الإمارات نحو 715 منشأة فندقية منها 134 منشأة من فئة الخمس نجوم، و165 منشأة من فئة الأربعة نجوم، و229 منشأة من الفئات من 1 إلى 3 نجوم، في حين يبلغ عدد منشآت الشقق الفندقية 187 منشأة. وأظهرت الإحصائية أن دبي استقبلت نحو 2.06 مليون سائح دولي في الفترة ما بين يناير - مايو 2021، فيما بلغ عدد مرات المبيت في غرف المنشآت الفندقية خلال الفترة نفسها 11.77 مليوناً.

ويتمتع القطاع الفندقي في دبي بسمعة عالمية مرموقة بفضل ما يوفره من خدمات ووسائل راحة وترفيه بأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات، كما يعتبر القطاع من الأكبر حيث دخلت دبي منذ عام 2016 قائمة أكبر 10 مدن في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية للفنادق التي تضم أكثر من 100 ألف غرفة وشقة فندقية. ويضم القطاع الفندقي في دبي منشآت تصنف على أنها من أبرز الأيقونات الجمالية في العالم مثل فندق العنوان وفندق برج العرب، كما يضم 7 فنادق من بين أطول 12 فندقاً في العالم.

ويواصل القطاع الفندقي في دبي توسعه من خلال العديد من المشاريع الإنشائية قيد التنفيذ حالياً، وذلك على الرغم من التحديات التي يخلفها «كوفيد-19» على قطاع السياحة والسفر عالمياً، ما يؤكد مستوى الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين بمستقبل القطاع.