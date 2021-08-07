قبل أقل من شهرين لانطلاق إكسبو 2020.. فنادق دبي في مقدمة وجهات استقطاب السياح

المصدر: وام

يستعد القطاع الفندقي في دبي لاستقبال "إكسبو 2020" والذي يعد أحد أهم الأحداث العالمية زخماً وتأثيراً خصوصاً مع تزامنه مع استدامة مفهوم التعافي من الجائحة عالمياً، فيما يتزامن استضافة الحدث مع احتفالات استثنائية تستعد لها دولة الإمارات احتفالاً باليوبيل الذهبي.

وتستضيف الإمارات معرض إكسبو 2020 دبي في الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، وهو ما يؤهل الإمارات إلى التحول إلى وجهة عالمية تمتد لأكثر من 6 أشهر، فيما تستعد كافة قطاعات الأعمال وفي مقدمتها قطاعي السياحة والفنادق، لاستضافة الحدث الدولي وتلبية جميع متطلبات الزوار من مختلف دول العالم.

وكعادتها تعد دبي زوارها بتجربة استثنائية وآمنة تستند من خلالها على قائمة طويلة من خيارات الإقامة والسياحة غير المتناهية، ويعد قطاع الفنادق أحد أكبر القطاعات تأثيراً في تألق الإمارة التي نجحت في خلق حالة من التكامل والانسجام بين توجهاتها ومشاريعها الاستراتيجية والتنموية.

وتشهد طلبات الحجوزات الفندقية في دبي نموا كبيرا قبيل الحدث، حيث سجل موقع "ويجو" العالمي للسفر والحجوزات الفندقية في يوليو الماضي أكثر من نصف مليون عملية بحث لرحلات وحجوزات فندقية في الإمارة خلال الفترة التي تستضيف فيها إكسبو 2020.

ووصل عدد الغرف الفندقية في دبي حتى مايو 2021 إلى نحو 128545 غرفة وذلك بحسب إحصائية دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، حيث تضم الإمارات نحو 715 منشأة فندقية منها 134 منشأة من فئة الخمس نجوم، و165 منشأة من فئة الأربعة نجوم، و229 منشأة من الفئات من 1 إلى 3 نجوم، في حين يبلغ عدد منشآت الشقق الفندقية 187 منشأة.

وأظهرت الإحصائية أن إمارة دبي استقبلت نحو 2.06 مليون سائح دولي في الفترة ما بين يناير- مايو 2021 فيما بلغ عدد مرات المبيت في غرف المنشآت الفندقية خلال الفترة نفسها 11،77 مليونا

ويمتع القطاع الفندقي في دبي بسمعة عالمية مرموقة بفضل ما يوفره من خدمات ووسائل راحة وترفيه بأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات، كما يعتبر القطاع من الأكبر حيث دخلت دبي منذ عام 2016 قائمة أكبر 10 مدن في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية للفنادق التي تضم أكثر من 100 ألف غرفة وشقة فندقية.

ويضم القطاع الفندقي في دبي منشآت تصنف على أنها من أبرز الأيقونات الجمالية في العالم مثل فندق العنوان وفندق برج العرب، كما يضم 7 فنادق من بين أطول 12 فندقاً في العالم يتصدرُها فندق جيفورا بارتفاع 356.3 متر، ويليه جي دبليوماريوت ماركيز بارتفاع 355 متراً، فندق SLS Dubai Hotel and Residences بارتفاع 336 متراً، روتانا "روز ريحان" 333 م، فندق برج العرب 321 م، جميرا 309، ملينيوم بلازا 294 متراً.

ويواصل القطاع الفندقي في دبي توسعه من خلال العديد من المشاريع الإنشائية قيد التنفيذ حاليا وذلك على الرغم من التحديات التي يخلفها "كوفيد- 19" على قطاع السياحة والسفر عالمياً، ما يؤكد مستوى الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين بمستقبل القطاع وقدرته على المضي قدما في استقطاب السياح من مختلف دول العالم.