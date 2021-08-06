شرطة دبي السياحية تواصل توعية موظفي الفنادق استعداداً لاستقبال إكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

تواصل إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي تنظيم الفعاليات التوعوية لموظفي الفنادق، استعداداً لاستقبال «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الدولي الذي يمتد على مدار ستة أشهر من أكتوبر 2021 ولغاية أبريل 2022.

وفي هذا الإطار، نظمت إدارة الشرطة السياحية، محاضرة توعوية لموظفي فندق والدورف أستوريا دبي في نخلة جميرا، حول النصائح والإرشادات الواجب اتباعها مع سياح وزوار الإمارة، ودور الشرطة السياحية واتباع القوانين المحلية، استعداداً لاستقبال الملايين من زوار إكسبو دبي 2020.

وأكد العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي مدير إدارة الشرطة السياحية، أن المحاضرة ركزت على دور موظفي الفنادق المهم في توفير تجربة استثنائية لزوار إكسبو والدول المشاركة، ضمن هذا الحدث الدولي، والذي يمثل حافزاً ومكسباً كبيراً للدولة، ويعزز الصورة المشرقة لدولة الإمارات ولإمارة دبي، ويترك دون شك إرثاً مميزاً للأجيال القادمة وكافة أبنائها المواطنين والمقيمين، وهو ما سيسهم في عكس صورة إيجابية عن مجتمع دولة الإمارات.

نصائح

وتطرقت المحاضرة إلى التوعية بدور الشرطة السياحية وبالقوانين المحلية، وتقديم النصائح والإرشادات الواجب اتباعها في التعامل مع السياح في إمارة دبي، وإجراءات التسجيل الفندقي والقوانين والأنظمة ذات الصلة بالخدمات الفندقية، وكيفية التعامل مع المعثورات والمفقودات في الفنادق.

وتناولت المحاضرة شرحاً حول خدمات شرطة دبي وآلية الاتصال بالرقم (999) في الحالات الطارئة و(901) في الحالات غير الطارئة، بالإضافة إلى التوعية بخدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها مركز شرطة SPS الذكي النوعي لأفراد الجمهور بسهولة ويسر على مدار 24 ساعة وبدون أي تدخل بشري.

كما تعرف الحضور على منصة ecrime، والتي تختص بتلقي الشكاوى من أفراد المجتمع المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بطريقة سلسة وسهلة، عبر الموقع الإلكتروني www.ecrime.ae.