إكسبو 2020 دبي وجهة لأشهر الطهاة العالميين وتجارب المأكولات الاستثنائية

المصدر: البيان

سيكون زوار إكسبو 2020 دبي على موعد مع أفضل تجربة مأكولات محلية وعالمية تشهدها المنطقة والعالم، وذلك من خلال استضافة الحدث لألمع نجوم الطهي وأشهر المطاعم العالمية والمحلية، والتي يفتح بعضها لأول مرة في دبي حصرياً في إكسبو 2020.

وسيشهد إكسبو 2020 دبي مطابخ ونكهات متنوعة ترضي كافة الأذواق وبأسعار تناسب الجميع من خلال أكثر من 200 مطعم ومقهى في أنحاء موقع الحدث، بدءاً من المأكولات التقليدية المعروفة إلى المأكولات الجديدة والفريدة، ومن طعام عربات الشارع إلى المأكولات العالمية الفاخرة، بحيث يحظى كافة الزوار بتجربة مأكولات استثنائية لا تنسى، ليرسخ الحدث بذلك مكانته كواحد من أكثر نسخ إكسبو الدولي تنوعا على الإطلاق.

وقالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في إكسبو 2020 دبي :"لعل من بين أفضل الطرق للتعرف إلى بلدٍ ما هي تجربة مأكولاته، وفي إكسبو سيستطيع الزوار تذوق مأكولات العالم كله دون الحاجة لمغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة""سواء كان زوارنا من محبي الاطلاع على أحدث ما تقدمه المطابخ العالمية، أو كانوا يرغبون في تجربة ما يثير شهية عشاق الطعام حول العالم، سيجدون في إكسبو 2020 كل ما يرضي أذواقهم، حيث يستقطب عددا من ألمع نجوم الطهي في العالم، بالإضافة إلى احتضانه لمطاعم محلية واعدة ترغب في ترك بصمتها على مشهد الطعام العالمي، فضلا عن أن العديد من الدول المشاركة ستقدم مأكولاتها ومشروباتها التقليدية ضمن أجنحتها".

وتضم قائمة مشاهير الطهي التي يستضيفها إكسبو 2020 دبي أكثر من 20 طاهياً حائزين على جوائز عديدة، يمثلون مطاعم حائزة على نجوم ميشلين، وهي الجوائز العالمية الأشهر التي تحتفي بالطعام الفاخر والتميّز في الطهي.

من ضمن هؤلاء المشاهير يأتي الشيف الأمريكي دايفيد مايرز، والملقب بالشيف الغجري، حيث سيقدم الوجبات الأمريكية التقليدية السريعة بنكهات عالمية من خلال مطعم "أدرفت برغر بار"، بينما سيطلق الشيف الأمريكي الأرمني الأصل، جيفري زاكريان، رؤيته للمقهى الكبير من خلال مفهومي "ذا ناشيونال بار" و"دايننغ رومز"، بحيث سيقدم مأكولات حديثة ومتنوعة من الإفطار وحتى العشاء، وكلا المفهومين سيظهران للمرة الأولى خلال إكسبو 2020 دبي.

كما سيبهر خبير اسلوب الحياة الصحي، ماثيو كيني، زوار إكسبو 2020 بتقديمه لعدد من النكهات والمأكولات من أمريكا ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط ضمن المطاعم النباتية الثلاث التي يستقدمها من الولايات المتحدة، في حين سيقدم الشيف موري ساكو، الذي حاز مطعمه "موسوك Mosuke" نجمة ميشلين بعد شهرين فقط من إطلاقه، مزيجا شهي من المطبخ الأفريقي مع الياباني بتقنيات طبخ فرنسية.

ولطالما اشتهرت دبي بكونها ملتقى للثقافات والنكهات والمأكولات العالمية، فمن الطبيعي أن يحتضن إكسبو 2020 دبي عدد من المطاعم المشهورة عالميا، مثل المطعم الإيطالي المعروف "سكاربيتا" الذي سيقدم للمرة الأولى منصة متخصصة في جبنة "البوراتا" الإيطالية، وسلسة المطاعم التايلندية "لونغ شيم"، للشيف المشهور دايفيد تومبسون.

وينضم إلى قائمة الطهاة العالميين القادمين إلى إكسبو 2020 دبي، الشيف روهيت غاي، أحد الطهاة الأكثر طلبًا في عالم الطهي، الذي سيحضر مطعمه "كوتيرKutir"، من لندن إلى إكسبو 2020، والذي يستلهم مأكولاته من رحلات الصيد الملكي في غابات وأحراش الريف الهندي ليقدم مأكولات أصيلة وحديثة.

من مفاهيم الطعام الجديدة الحاضرة خلال الحدث، المفهوم البريطاني "بريد أهيد Bread Ahead"، والمتخصص في الكعك والخبز الخالي من الغلوتين ومخبوزات العجين المخمر، والذي سيستقدم أيضًا مدرسة المخبوزات الخاصة به، والمطعم اللبناني "البارون" المتخصص في تقديم مأكولات شهية من مطبخ البحر المتوسط بمواد أولية طازجة من المزرعة والبحر، ومطعم "كوجاكي Kojaki" الذي يدمج المطبخين الياباني والكوري في وجبات مشهورة، بالإضافة إلى مفهوم صالة الطعام الإفريقية "الكيبولان Alkebulan"، والذي أطلقه مغني الأوبرا السابق والشيف العالمي الحالي، الحائز على عدة جوائز طهي عالمية، ألكسندر سمولز، حيث يقدم من خلالها 11 مطبخاً من أنحاء القارة الأفريقية، ومطعم "مذاق الخليج Taste of the Gulf" الذي يسلط الضوء على المأكولات التراثية الغنية في منطقة الخليج العربي. وتنضم شركة "طلبات" إلى قائمة الشركات التي تقدم المأكولات، من خلال مشاركتها بمطبخ تحضير الوجبات، وأسطول توصيل الطلبات، بما فيها الروبوتات.

ومن المطاعم المحلية المشاركة في إكسبو 2020، تتنوع المشاركات من الهند وصولاً إلى إيرلندا، وتتضمن علامات تجارية محلية، مثل "أرابيان تي هاوس Arabian Tea House " و"الفروانية Al Farwania" وكافيتريا محارة البحر Seashell Cafeteria، والمطعم الفليبيني "دامبا للمشاوي البحرية Dampa Seafood Grill" ، ومخبز الريف اللبناني، والخبّاز، وحلويات فراس، ومطعم "بوسولا Bussola" الإيطالي، ومطعم "رافي Ravi" الباكستاني، ومطعم "آيريش فيلادج Irish Village" الإيرلندي، وعدد من مطاعم الصمدي، مثل Hummus Spot، وRogue Coffee، وTwisty Treats.

من الأول من أكتوبر 2021 إلى الحادي والثلاثين من مارس 2022، يرحب إكسبو 2020 دبي، أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بزواره من جميع أنحاء العالم، ليساهموا في صنع عالم جديد، حيث يجمع 191 دولة في مكان واحد لرسم ملامح المستقبل. ومن خلال شعاره "تواصل العقول وصنع المستقبل"، الذي يركّز على ثلاثة مواضيع رئيسية؛ الفرص والتنقل والاستدامة، سيكون إكسبو 2020 الحدث العالمي الأكثر تأثيرا لاحتضان الابتكار والأفكار الجديدة الملهمة.