جناح هولندا.. مزيج التكنولوجيا والجمال

المصدر: دبي - البيان

يمثل الجناح الهولندي علامة فارقة أخرى، حيث قام استوديو مرجان فان أوبل بتركيب ألواح الطاقة الشمسية من الزجاج الملون بشكل فريد نابض بالحياة في الجناح، فالمناور الشمسية مصنوعة من خلايا شمسية عضوية شفافة وخفيفة الوزن (خلايا شمسية كهروضوئية)، ودائرية ومن مواد غير سامة.

ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا والفن والمواد المستدامة، أنشأ استوديو مرجان فان أوبل ألواح طاقة شمسية للمستقبل.

«تزداد عمليات التطوير العالمية في مجال الطاقة، والطاقة الشمسية هي إحدى محركات هذا التطوير. لذا برزت الحاجة إلى ابتكارات ذكية لدعم هذا التوجه وعلى وجه التحديد لجعل الطاقة الشمسية أكثر موثوقية وتوفيراً من الناحية الاقتصادية، ولتمكين التكامل على نطاق واسع في البيئة العمرانية والطبيعية». وقال هانز ساندي؛ القنصل العام لمملكة هولندا في دبي والمفوض العام للجناح الهولندي، قائلاً: «إن تسخير إمكانات الطاقة الشمسية يتطلب أيضاً الإبداع والقوة الابتكارية». وتابع: «يحدونا الفخر بوجود إبداعات مثل إبداعات مرجان فان أوبل في الجناح الهولندي، فتصميمها لا يُضيف قيمة جمالية إلى جناحنا فحسب، بل إن أعمالها الفنية هي أيضاً انعكاس مباشر لموضوعنا الرئيسي «استغلال الماء والطاقة والطعام». فأعمالها تُعبر عن كيفية إحداث تغيير مستدام في المستقبل».

سوف تغمر مناور فان أوبل الزائر بأشعة الضوء، حيث ستعكس الألواح الشفافة الضوء واللون واللذان سينكسران ويتداخلان في مزيج رائع داخل الجناح.