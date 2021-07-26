استثمارات إضافية لـ «سول العقارية» مع اقتراب إكسبو

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سول العقارية، استثمارها مبلغاً إضافياً قدره 20 مليون درهم، بغية توسيع «سول ليفينج» المتخصصة في خدمات التأجير الطويل والقصير الأجل، وكشفت المجموعة عن 16 وحدة سكنية جديدة مزوّدة بالخدمات، موزّعة عبر 3 مبانٍ جديدة في دبي، على أن يتم افتتاحها بحلول سبتمبر، قبيل معرض إكسبو دبي، الذي يقام في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

وتقع 13 وحدة سكنية في سول باي، وهو البرج الثاني للمجموعة في الخليج التجاري. ويأتي ذلك بعد افتتاح 48 وحدة سكنية في برج سول أفنيو، في المنطقة نفسها، ضمن المرحلة الأولى من مشاريع المجموعة. كذلك، سيتم افتتاح فيلا في جزيرة نخلة جميرا، ضمن محفظة سول ليفنيج، وذلك في أعقاب تشغيل وحدتين إضافيتين في مبنى آيرس أمبر في منطقة الجداف. وكشفت شركة سول العقارية، عن الهدف التوسّعي الطموح لشركة «سول ليفينج»، المتمثّل بتشغيل 100 وحدة سكنية بحلول نهاية عام 2021، وبمضاعفة هذا العدد بالوصول إلى 200 وحدة تشغيلية، بحلول الربع الرابع من عام 2022.

وقال أجاي بهاتيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سول العقارية: نؤمن بأن الضيافة ستظلّ إحدى أقوى المحرّكات لأعمالنا، لا سيّما مع مواصلة الإمارات، الانفتاح على سوق السفر الدولي، وتطبيق بروتوكولات السلامة، وتكثيف حملة التلقيح الشاملة.