استطلاع «البيان»: «إكسبو» ينشر ثقافة الاستدامة

المصدر: دبي - بشار باغ

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أظهر استطلاع «البيان الاقتصادي» أن الاستدامة تشكل برأي غالبية المشاركين في الاستطلاع أبرز موضوعات «إكسبو 2020 دبي» الرئيسية من حيث الأهمية لمستقبل العالم مقارنة بالتنقل والفرص التي تشكل إلى جانب الاستدامة الموضوعات الرئيسية للحدث.

ورداً على سؤال الاستطلاع على موقع «البيان» ومفاده: «أي من موضوعات «إكسبو 2020 دبي» الرئيسة أكثر أهمية لمستقبل العالم ؟»، حازت الاستدامة على اختيار 68 % من المشاركين باعتبارها أكثر موضوعات «إكسبو» أهمية لمستقبل العالم، وحلت الفرص ثانياً بـ 18 % من اختيارات المشاركين، فيما حاز التنقل على 14 % من الاختيارات.

واختار 53 % من المشاركين في الاستطلاع على «تويتر» الاستدامة بوصفها الموضوع الأبرز للمستقبل العالمي مقارنة بـ 33 % ممن اختاروا الفرص فيما اختار 14 % التنقل.

جهود

وتأتي هذه النتائج في ظل الجهود التي تبذلها دبي لتقديم نسخة من أكثر نسخ إكسبو الدولي استدامة على الإطلاق. قد يبدو ذلك هدفاً طموحاً، لكن الاستدامة متأصلة في كل ما يتم إنجازه في إكسبو دبي، بدءاً بالمباني والإنشاءات ووصولاً إلى إنشاء إرث دائم بعد انتهاء فعاليات الحدث.

وبدءاً بإعادة التدوير ووصولاً إلى تعزيز الحلول الطبيعية، يأمل «إكسبو» في إلهام الآخرين لإعادة تأكيد التزامهم تجاه البيئة، وحماية كوكب الأرض للأجيال المقبلة. وتهدف كل أعمال الحدث إلى إحداث آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي، ودعم خطة دبي 2021 ورؤية الإمارات 2021 وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. وتعليقاً على نتائج الاستطلاع أكد كمال فاتشاني مدير عام مجموعة «المايا» أن إكسبو سيساهم في تسليط الضوء على أهم القضايا المرتبطة بالاستدامة ويعزز الوعي بأهميتها باعتبارها أولوية رئيسية للعالم خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل التحديات التي يشهدها كوكب الأرض من الناحية البيئية والتلوث والاحتباس الحراري.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لينك» أن نتائج الاستطلاع تعكس الاهتمام المتزايد للجمهور بأهمية الاستدامة وتجسد دور إكسبو في معالجة التحديات البيئية، مشيراً إلى أن الحدث سيعمل من خلال العديد من الفعاليات بالإضافة إلى جناح الاستدامة «تيرا» بزيادة الوعي الجمع حول أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وإعادة التدوير وغيرها من الممارسات المستدامة الضرورية لمستقبل كوكب الأرض.