بدء بيع تذاكر إكسبو عالمياً اليوم

المصدر: دبي ـ البيان

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يبدأ اليوم بيع تذاكر إكسبو 2020 دبي مما يتيح للضيوف التخطيط المبكر لزياراتهم إلى الإمارات، التي ترحب بالجميع، لتوحيد الجهود والتطلعات، والعمل من أجل صنع مستقبل أفضل للبشرية.

وستتاح التذاكر ابتداءً من اليوم على الموقع expo2020dubai.com، أو من خلال ما يزيد على 2500 موزع معتمد للتذاكر، بما فيها وكلاء السفر عبر الإنترنت، ومنظمو الرحلات، ومجموعات الفنادق وشركات الطيران، من أكثر من 100 سوق حول العالم

ويبلغ سعر تذكرة اليوم الواحد، 95 درهماً (26 دولاراً)، بينما يبلغ سعر التذكرة التي تتيح الدخول دون قيد لمدة 30 يوماً متتالية، 195 درهماً (53 دولاراً)، ويبلغ سعر التذكرة الموسمية، التي تتيح الدخول لعدد غير محدد من المرات طيلة الأشهر الستة لإكسبو، 495 درهماً (135 دولاراً).

وتتيح تذاكر إكسبو 2020، الدخول لجميع الأجنحة والفعاليات والعروض الحية، وتوفر فرصاً لا حد لها للاستمتاع بما يقدمه إكسبو 2020 من برنامج فعاليات حي ومتنوع ودائم التغير، يشمل ما يصل إلى 60 فعالية حية كل يوم، وموسيقى واستعراضات وفنون من كل أنحاء العالم.

وسيكون بوسع كل من تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والطلاب ممن يحملون بطاقات طلبة سارية من أي مؤسسة تعليمية في العالم، الدخول مجاناً، ليتاح لهم الوصول إلى ثروة من الفرص التعليمية والتجارب الملهمة. كما يقدم إكسبو، تذاكر مجانية لأصحاب الهمم، ويحصل المرافق على خصم بنسبة 50%. وسيكون الدخول مجاناً للزوار البالغة أعمارهم 60 عاماً أو أكثر.