"ستراي كيدز" والموعد المنتظر مع جماهير إكسبو 2020 دبي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

مفاجأة فنية سارة من قلب معرض إكسبو 2020 دبي تمثلت بإعلان الجناح الكوري الجنوبي عن استضافة فرقة البوب "ستراي كيدز" للأداء في حفل ضخم وأمام جمهور عالمي. وأعلن تقرير رسمي من دبي صدر مؤخراً عن إفصاح القنصل العام لجمهورية كوريا مون بيونغ جون عن إبهار الزوار بأفضل العروض والابتكارات التكنولوجية لأهم فرق البوب الكورية.

كما أعلن القنصل العام، ووفقاً لخبر أورده موقع "كيه بوب بوست" بأنه ستكون هناك عروضاً أسبوعية لبعض أهم فرق البوب الكورية بما في ذلك فرقة الفتيان "ستراي كيدز".

وجاء في معرض كلامه ما مفاده: " إننا نحضر نجوم فرق البوب الكوري إلى دبي حيث سيكون هناك عروض أسبوعية. وتحظى بعض الفرق الغنائية مثل (ستراي كيدز) بملايين المتابعين في المنطقة وستقدم حفلات لها ضمن معرض إكسبو."

وسبق لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أن عينت فرقة "ستراي كيدز" سفيراً رسمياً للدعاية لجناح كوريا الجنوبية في معرض إكسبو 2020 دبي.

وتتمثل مهمة أعضاء الفرقة الرسمية بالترويج للثقافة الكورية لزوار الجناح في الداخل والخارج. وكانت الوزارة قد منحت رسالة تعيين أعضاء الفرقة كسفراء لبلادهم في المعرض ضمن حفل أقيم في 23 يونيو الماضي، عقدت الفرقة الشهيرة على إثره مؤتمراً صحفياً. ونشرت عبر موقعها الرسمي على تويتر تغريدة تحتفي بمنصبها الرسمي الجديد الذي يقتضي بحسب ما ذكر الترويج للثقافة الكورية الجنوبية داخل البلاد وخارجها.

ويتميز جناح دولة كوريا الجنوبية بأنه خامس أضخم الأجنحة في معرض إكسبو وأنه سيستعرض مختلف التقنيات الحديثة تحت شعار "كوريا الذكية تحرك العالم نحوك".

يذكر أن فعالية تعيين الفرقة كان من المقرر أن تتم في العام الماضي إلا أن تأجيل موعد معرض إكسبو 2020 دبي الحتمي جراء تفشي جائحة "كوفيد 19" اضطر اللجنة المنظمة لإعادة تحديد موعد الفعالية المنتظرة. وسيتمكن الناس في النهاية من الاستمتاع بمشاهدة الجناح الكوري في المعرض لمدة ستة أشهر كاملة تبدأ من الأول من أكتوبر المقبل وحتر أواخر مارس 2022، ضمن معرض اتخذ شهرة الحدث الأروع في العالم المقام تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل."