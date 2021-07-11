جناح بيرو في إكسبو دبي.. جسر الإنكا الأخير

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أكد مجلس البيرو للصادرات والسياحة «برومبيرو» أخيراً، مشاركة البلاد في معرض إكسبو 2020 دبي. وأكدت أمورا كارباجال، المديرة التنفيذية للمجلس، وفق ما ذكر موقع «امدينا» البيروفي بأن «معرض إكسبو 2020 دبي يسطر إنجازاً جديداً في إعادة تنشيط العملية الاقتصادية ويشكل الفرصة المثالية لبلدنا من أجل إعادة تأكيد حضوره في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية ويبرز دولة البيرو بالتالي على الساحة العالمية».



جسر الإنكا



ويتم الوصول إلى الجناح البيروفي في معرض إكسبو 2020 دبي من خلال نسخة من جسر الإنكا الأخير «Q’eswachaka»، الذي يعتبر نتاج عمل جماعي رائع حاز على اعتراف منظمة اليونيسكو، حيث أعاد عدد من أفراد شعب دولة بيرو في إقليم كوسكو، بناء جسر معلق اسمه «كيشواشاكا» والذي يزيد عمره على 500 عام، ويعود لحضارة الإنكا، مستخدمين تقنيات نسيج تقليدية بسيطة بمجموعة خيوط.

وأتى خبر الإعلان عن مشاركة البيرو في معرض إكسبو 2020 دبي عقب التوقيع على اتفاقية مع موانئ دبي العالمية «DP World»، المشغل اللوجيستي للميناء الذي سيجعل ممكناً إرسال أفضل المنتجات من البلاد الأمريكية الجنوبية إلى دبي بحيث يستطيع ملايين الزوار من حول العالم الاستمتاع والتعلم أكثر عن البيرو.



فرص الأعمال



ويشكل معرض إكسبو 2020 دبي مناسبة مرموقة لاستعراض عروض الصادرات البيروفية والوجهات السياحية. وسيعزز الجناح البيروفي مختلف النشاطات كجولات الأعمال المرتبطة بقطاع الأنسجة، وذلك من أجل الترويج لنسيج وقطن الألباكا. وأشارت مصادر الجناح إلى أنه، وبغية استعراض التنوع في الإسهامات الطبيعية سيقام العديد من معارض المأكولات، حيث ستحتل الأغذية المتفوقة الصدارة، وتعمل بالتالي على الترويج لقطاع صناعة الأغذية. وتحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الخامس في إطار الصادرات البيروفية إلى آسيا بعد الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند. وقد شهدت الصادرات غير التقليدية في العام الماضي 2020 نمواً بنسبة 6.1 بالمئة مقارنة بالعام 2019.

من جهة أخرى، سيقام من ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي حفل توزيع جوائز «وورلد ترافل أواردز» بنسخته الأمريكية الجنوبية. وستكون البيرو مرشحة عن 16 فئة ضمن هذه الفعالية، التي تعتبر مناسبة جيدة للترويج للأماكن السياحية الأساسية.

وتشير التوقعات إلى أن مشاركة البيرو في معرض إكسبو 2020 دبي قد يوفر للبلاد سوقاً محتملة تقدر قيمتها بـ 2.14 مليار دولار أمريكي لجهة الصادرات من المنتجات، إضافة إلى دخل عائد من القطاع السياحي تزيد قيمته على 44 مليون دولار أمريكي لعامين.