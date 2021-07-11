كانون تعزز أمن بيانات إكسبو دبي بـ «تصاريح الدخول» المُعتمدة

المصدر: دبي - البيان

كشفت كانون الشرق الأوسط، شركة تقنيات وخدمات التصوير، عن مُساهمتها في تعزيز أمن الوثائق والبيانات خلال إكسبو 2020 دبي، عبر توفير أحدث التقنيات وتطبيق سلسلة من التدابير لحماية بيانات الشركاء والمشاركين، ومن أبرزها استخدام «تصاريح الدخول» المُعتمدة.

ومن المتوقع أن يُصدر القائمون على إكسبو 2020 دبي نحو 200 إلى 300 ألف تصريح مُعتمد، خصوصاً مع التوقعات بأن يستقطب الحدث أكثر من 200 جهة، من بينهم دول ومؤسسات متعددة الجنسية وشركات ومؤسسات تعليمية.

وستُستخدم أجهزة كانون لطباعة جميع تصاريح الدخول المُعتمدة، التي ستكون بمثابة «جوازات مرور» شخصية، تحدد لحامليها المناطق والأماكن التي يُسمح لهم بالوصول إليها خلال الحدث. كما اعتمدت كانون بروتوكولات مُعترف بها عالمياً، شملت برمجيات ومُعدات آمنة لإدارة البيانات، وذلك إدراكاً منها لأهمية حماية بيانات ووثائق جميع المشاركين والشركاء وموظفيهم خلال إكسبو 2020 دبي، وتماشياً مع التزامها بضمان أقصى مستويات الأمان للبيانات وعمليات الطباعة، وتقليل المخاطر المُرتبطة بأي «تصاريح دخولٍ» يتم نسخها أو تصويرها أو الوصول إليها بطريقة غير قانونية. علاوة على ذلك، طبّقت كانون إجراءات احترازية لحماية نقاط الاتصال الضعيفة، كما أبرمت اتفاقية تعاون مع شركة مكافي (McAfee) المختصة بالحلول الأمنية وبرمجيات حماية المعلومات، بهدف ضمان مستويات حماية إضافية للأجهزة والبرمجيات.



طباعة عالية



بهذه المناسبة، قالت إيمان العمراني، نائب رئيس قسم التكنولوجيا في إكسبو 2020 دبي: «وقع اختيارنا على شركة كانون كمزودٍ رسمي لحلول الطباعة والتصوير، وتنسجم هذه الخطوة مع جهود إكسبو 2020 دبي لدعم عمليات التصوير والطباعة عالية السرعة ضمن موقع الحدث».

وأضافت العمراني: «ستساعد شراكتنا مع كانون على توفير خدمات الطباعة المُدارة والآمنة، وحلول الطباعة للهدايا التذكارية، إضافة إلى عروض الطباعة للاستخدامات الاحترافية مثل صالات العرض ومختصي الوسائط في الموقع، فضلاً عن حلول طباعة تصاريح الدخول المعتمدة والتسجيل ضمن الموقع».



أمن سيبراني



بدوره قال فينكاتاسوبرامانيان هاريهاران، العضو المنتدب في شركة كانون لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا: «يُعتبر ضمان أعلى مستويات الأمان للوثائق والبيانات أمراً بالغ الأهمية لضمان عدم استغلالها من قِبل المُهاجمين والمستخدمين المُخربين، وخصوصاً في عالم اليوم المتصل رقمياً والقائم بشكلٍ مُتزايد على التكنولوجيا المتقدمة. ويحمل الأمن السيبراني أهمية كبرى في إكسبو 2020 دبي، ولذلك ستساعد مشاركة كانون في الحدث على توفير تجربة آمنة وموثوقة لجميع المشاركين الحاصلين على تصاريح مُعتمدة، ما يُتيح لهم العمل بمنتهى المرونة والاطمئنان بأن معلوماتهم محمية طوال عمليات الطباعة والتصوير. وتسعى كانون إلى تشكيل ملامح جديدة للمستقبل، كما تتطلع إلى ضمان تجربة آمنة ولا تُنسى لجميع المشاركين في إكسبو 2020 دبي، باعتبارها المزوّد الرسمي والوحيد لحلول الطباعة والتصوير في الحدث».