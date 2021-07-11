"جناح إكسبو لايف".. يلهم زواره "مبدعون في الخير"

المصدر: دبي ــ البيان

سيلهم جناح إكسبو لايف، وهو من تصميم إماراتي في منطقة الفرص بإكسبو 2020 دبي، ملايين الزوار، ليصبح كل منهم صانع تغيير، وذلك عبر عرض ابتكارات يدعمها البرنامج لها أثر ملموس على حياة الناس في مختلف أنحاء العالم. يحمل الجناح اسم «مبدعون في الخير»، ويمثل تجربة عمادها الإنسان.

الجناح من تصميم الإماراتي أحمد عبد الرحمن بوخش، المؤسس وكبير المعماريين في المكتب المعماري «اركيدنتيتي» ومقره دبي، ويمثل هذا في حد ذاته مصدر فخر لإكسبو لايف، وإكسبو 2020، ولدولة الإمارات. يجمع إكسبو لايف بين كل من برنامج مِنح الابتكار المؤثر، الذي يدعم حتى الآن 120 مبتكِراً في أنحاء العالم، بتقديم احتياجات التوجيه والإرشاد والترويج ومِنح تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، وبرنامج الابتكار للجامعات، الذي يدعم حتى الآن 46 فريقاً جامعياً داخل دولة الإمارات بمنح تصل إلى 50 ألف درهم للمساعدة في تطوير ما يطرحون من أفكار وحلول ابتكارية. تبلغ مساحة الجناح نحو 470 متراً مربعاً، ويُبرز «الخير» في العالم، مطبّقاً رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومستعرضاً أعمال المبتكرين العالميين التي تساهم في تحسين حياة الناس.