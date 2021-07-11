جناح ماليزيا .. بلا انبعاثات

المصدر: دبي – بشار باغ

أدركت ماليزيا مبكراً أن الغابات المطيرة تعد عنصراً مساعداً على التغيير لكبح مستوى ارتفاع درجة الحرارة بدرجتين مئويتين، أو حتى درجة ونصف مئوية وهو هدف طموح، بنهاية القرن الحادي والعشرين.

كما أدركت التوازن البيئي الدقيق منذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين، حين تبنت ممارسات الإدارة المستدامة للغابات، فأخضعت أنشطة قطع الأشجار لقواعد صارمة لحماية حيوية الغابات، وبينها الحفاظ على الكربون. وصُمم جناح مايزيا في إكسبو دبي ليمنح الزوار تجربة غامرة بالوجود في غابة مطيرة، وتقديم «واحة» دافئة في قلب دبي.

ومن مميزات الجناح أيضاً واجهته التي بنيت باستخدام الخشب الميرانتي، وهو مورد مستدام من الغابات حاصل على شهادة برنامج إقرار بالحفاظ على الغابات لممارسات الإدارة المستدامة للغابات. جناح ماليزيا هو أيضا أول مبنى في إكسبو يلتزم بتعويض انبعاثات الكربون، بما أنه يعرف باسم «جناح بلا انبعاثات كربون».