رحلات هليكوبتر سياحية من أبوظبي إلى «إكسبو»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أكدت نورة راشد الظاهري، المديرة العامة لأعمال الرحلات البحرية لموانئ أبوظبي، أن استئناف الرحلات البحرية لمحطة أبوظبي للسفن السياحية سوف يواكب انطلاق «إكسبو 2020 دبي» مطلع أكتوبر المقبل.

وأوضحت لـ«البيان» أن محطة أبوظبي للسفن السياحية التابعة لموانئ أبوظبي سوف تستقبل أول سفينة سياحية يوم 22 أكتوبر المقبل بعد قرار استئناف الرحلات البحرية. وأضافت إن المحطة لديها خطط لتقديم خدمات جديدة مع انطلاق الموسم السياحي الجديد ومنها تنظيم رحلات جوية سريعة تنطلق من أبوظبي إلى دبي باستخدام طائرات هليكوبتر مروحية للسياح الراغبين في زيارة «إكسبو دبي» والقادمين إلى الدولة عبر الرحلات البحرية لأبوظبي من الدول المصنفة خضراء بالنسبة لانتشار فيروس كورونا.



وأشارت الظاهري إلى أنه سيتم توفير شبكة نقل متكاملة لخدمة السياح تشمل حافلات عامة وسيارات أجرة إلى جانب الرحلات الجوية إلى دبي. وكشفت أن المحطة تقدم خدمة متميزة تنفرد بها حول العالم، إذ تقدم للسائح الراغب في السفر عبر المطار تسهيل إجراءات السفر وتسليمه بطاقة صعود الطائرة وتسلم حقائبه في المحطة بحيث لا يرى حقيبة سفره إلا في بلد الوصول.



وأكدت أن المحطة تستعد لاستقبال 139 رحلة بحرية الموسم المقبل، كما سيتم تنظيم 55 رحلة بحرية إلى شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية. وحول عدد السياح المتوقع استقبالهم، أشارت الظاهري إلى أن العدد سوف يختلف من باخرة إلى أخرى، فبعض السفن السياحية قد يصل عدد الركاب فيها إلى 3000 راكب وبعضها تحمل 2000 راكب فقط ونحن نستعد لاستقبال الجميع. مشيرة إلى استقبال بواخر ضخمة ومعروفة عالمياً مثل «إم إس سي» و«عايدة» و«كوستا»، وهي من أكبر السفن في العالم. وأشارت إلى زيادة الرحلات مع إقبال الشركات السياحية وفتح المجال لاستقبال السياح عبر الرحلات البحرية. وأكدت أن محطة أبوظبي للسفن السياحية تلتزم الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي فرضتها الإمارة لمواجهة جائحة كوفيد 19.