جناح الإمارات أيقونة تروي قصة النهضة

المصدر: دبي - بشار باغ

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يشكل جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي صرحاً حضارياً للمستقبل بتصميم أيقوني يحمل رسالة ملهمة، يجسد التراث ويحاكي المستقبل، إذ يأتي تصميم جناح الإمارات على شكل صقر أثناء الطيران، ليرمز إلى الريادة والشموخ اللذين تتحلى بهما الدولة، وتعكس مكوناته قيم الانفتاح والتواصل والتسامح، التي تتماشى مع الشعار الرئيس لإكسبو، وتساهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك مع المجتمع الدولي بهدف الارتقاء بجودة الحياة من خلال التنمية المستدامة. ويتمتع جناح الدولة بفضاءات إبداعية وتصاميم معمارية فريدة، إذ استوحي تصميمه من الصقر الذي يرمز إلى الشجاعة والقوة، ومدى ارتباط الإمارات ببقية العالم وارتفاعها إلى آفاق جديدة من خلال مختلف الشراكات والعلاقات الدولية.



ومن الناحية التكنولوجية، يستخدم الهيكل المتقدم للجناح مزيجاً من تكنولوجيا البناء والبرامج الذكية عبر التصميم بأكمله. وبفضل هذا الذكاء في التصميم والإبداع، يأتي الجناح بناءً ذكياً للمستقبل، إذ تتحرك الريش العملاقة التي تشكل جناحي الصقر هيدروليكياً لتوليد الطاقة النظيفة. ويقام جناح الإمارات على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتكون من أربعة طوابق، علوي يخصّص للضيافة وبمساحة تصل إلى 1717 متراً مربعاً، وطابق ميزانين بمساحة 584 متراً مربعاً تتضمن مناطق مخصصة لتقديم الدعم، وطابقين للعرض بمساحة تتجاوز 12 ألف متر مربع. ويستعرض الجناح قصة نهضة الإمارات منذ أن كانت ملتقى الطرق قديماً إلى أن أصبحت مركزاً عالمياً نشطاً اليوم من خلال التعاون وتبادل المعرفة، كما يحكي الجناح قصة الدولة بوصفها مركزَ تواصل عالمياً، مؤكداً رؤية قادة الدولة لخلق مجتمع متقدم ومسالم بخطط طموحة للمستقبل، وتحتفي الفعاليات الضخمة في الجناح بالثقافة الإماراتية وإنجازاتها.