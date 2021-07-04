إكسبو 2020 دبي يوفر 10 عروض فضائية

المصدر: دبي ـ البيان

يوفّر إكسبو 2020 دبي مساحة خاصة للفضاء سيجري تمثيلها بشكل مبهر، وتتيح للزائر مشاهدة العديد من الأشياء الرائعة.



وسيتم في كل من الجناح الإماراتي والأمريكي والإيطالي والروسي، تقديم عروض موضوعها الفضاء، بما في ذلك قسم مخصص ضمن الجناح الإماراتي لتعريف العالم بمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وكيف تمكنت الإمارات في فبراير الماضي من إيصال مسبار الأمل إلى مدار حول الكوكب الأحمر.



وفي تقرير موسع عن الحدث الدولي قالت صحيفة «ذا انفورمانت» النيوزيلندية إن أبرز ما سيتم عرضه، فهي العروض التالية:



1 -عرض مركبة «سبايس أكس» التي ترتفع 43 متراً، والتي تشكل نسخة طبق الأصل عن «فالكون 9» لوكالة «ناسا» الأمريكية، إلى جانب معروضات عدة تتعلق بالفضاء.



2 -زائرو الجناح الأمريكي أيضاً سيتمكنون من مشاهدة «أحجار القمر» التي جلبتها بعثات أبولو، وهي أشبه بأحجار رمادية تعد «أثمن الموارد على الأرض»، وقد نقل رواد الفضاء 382 كيلوغراماً من هذه الصخور إلى الأرض في خلال ست مهمات أمريكية.



3 -ستتوفر لعبة الشطرنج التي تم حملها إلى الفضاء على متن مركبتي «سيوز 3» و«سيوز 4» الروسيتين في عامي 1968 و1969، وهي أيضاً لعبة مشهود لها بشكل خاص من قبل رواد الفضاء الروس خلال بعثاتهم المختلفة في الفضاء.



4 -وفي جناح «التنقل» الإماراتي، سيخصص قسم متكامل لتعريف العالم بمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.



5 -وسيكون أيضا هناك نسخة طبق الأصل عن أحد الروبوتات التي أرسلتها وكالة «ناسا» إلى المريخ على الرغم من عدم الإفصاح حتى الآن عن الروبوت الذي سيعرض، علماً أن الولايات المتحدة أطلقت هذا العام الروبوت الأكثر تطوراً على سطح المريخ، وهو «بيرسيفيرنس».



6 -وسيضع الجناح الروسي هناك نسخة طبق الأصل من أول قمر اصطناعي أطلقه الاتحاد السوفييتي سابقاً، وهو «سبوتنيك».



7 -وفي الجناح الإيطالي سيجري عرض ذراع آلية سيتم استخدامها قريباً لأخذ عينات من تربة المريخ.



8 -كما سيتم عرض 360 درجة حول الفضاء على «قبة الوصل»، المبنى المركزي في موقع المعرض.



9 -وبخلاف المعروضات، سيتم الاحتفاء بالأشخاص المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بقطاع الفضاء بحضور رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه وهو راعي الجناح الفرنسي الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية.



10 -كما سيجري تخصيص «أسبوع الفضاء» في إكسبو يومي 5 و6 أكتوبر لهذا الموضوع حيث سيأخذ العديد من المتحدثين المنصة لمراجعة المهام الرئيسية في الفضاء حتى الآن ومشاركة تجاربهم.