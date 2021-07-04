بدء بروفات حفل الافتتاح

المصدر: دبي – بشار باغ

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بدأت في موقع إكسبو 2020 دبي، بروفات حفل الافتتاح، الذي سيسرد رحلة لا تنسى للإمكانات البشرية، بدءاً من أعماق الاستدامة، مروراً بذروة التنقل، وصولاً إلى مساعي الإنسانية التي لا تهدأ نحو الفرص.



وعبر عروض مرئية، والأكروبات والموسيقى، والمزيد من المفاجآت، يضيء حفل الافتتاح في 1 أكتوبر المقبل، شعلة 182 يوماً من الاحتفالات المذهلة، في أول حدث دولي ضخم يعقد منذ بدء الجائحة.



واستعرضت منال البيات، الرئيس التنفيذي للمشاركة في إكسبو، في كلمة أمام الاجتماع الـ 168 للجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض، الذي عقدت افتراضياً الثلاثاء الماضي، كافة الجهود المبذولة لتعزيز جهوزية إكسبو لاستقبال العالم على أرض الإمارات، في الموعد المحدد.



وأكدت على جاهزية الاستعداد بشكل جماعي لتنظيم نسخة استثنائية من معارض إكسبو الدولية، خاصة أن الحدث بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل التحديات التي تواجه العالم خلال الأشهر الـ 18 الماضية، حيث أصبح العالم بحاجة لإكسبو، من أجل فتح الأبواب أمام مستقبل أكثر إشراقاً.



ولفتت البيات إلى أن أعمال إنشاءات جميع أجنحة الدول، ستكتمل الشهر الجاري، ويتم حالياً إنجاز اللمسات الأخيرة على الموقع، لإتمام الجاهزية، مشيرةً إلى أن ثمانية مشروعات للبنية التحتية في موقع الحدث، حصلت على أعلى تصنيفات «سيكوال» من فئة ممتاز، النظام المعترف به دولياً لتقييم الاستدامة في الهندسة المدنية، وبذلك يكون إكسبو دبي، أول مشروع في المنطقة يحظى بهذه الفئة من التصنيف.



وأشارت إلى أن إكسبو 2020 دبي، التزم بتبني التقنيات المبتكرة، لتقديم تجارب ثرية للزوار، سواء في الموقع أو أينما كانوا، مع تكريس الجهود والطاقات لجمع العالم سوياً في الحدث، وفي ظل الظروف التي نعيشها جميعاً بفعل الجائحة، قام الحدث بتطوير حضوره الافتراضي، بالتزامن مع الفعاليات المباشرة في الموقع، لإتاحة فرصة المشاركة أمام كل من لن يستطيع الحضور، بسبب الأوضاع الحالية.



وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية، التعرف إلى استعدادات إكسبو 2025 في أوساكا باليابان، كما تم استعراض ملفات الدول المتنافسة على استضافة إكسبو 2030، بالإضافة إلى الدورات المقبلة لمعارض إكسبو المتخصصة.