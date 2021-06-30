ريم الهاشمي: متفائلون باستقبال 25 مليون زيارة إلى إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

أكدت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، التفاؤل باستقطاب العدد المستهدف من الزيارات إلى الحدث خلال فترة انعقاده من 1 أكتوبر لغاية 31 مارس 2022.

وفي كلمة ألقتها خلال إحاطة وسائل الإعلام العالمية التي عقدت امس عن بُعد حول إكسبو 2020 دبي قالت معاليها: "نحن في إكسبو 2020 دبي ما زلنا متفائلين باستقبال 25 مليون زيارة خلال الأشهر الستة لأول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وواثقون بأننا سنرحب بجميع الزوار في أجواء صحية وآمنة ليتمكنوا هم وعائلاتهم وأصدقاؤهم من الاستمتاع خلال زيارتهم آمنين ومرتاحي البال، ومازلنا عازمين على الوفاء بوعدنا بتقديم تجربة هادفة وذات معنى حقيقي ستؤدي من خلال تواجد العالم في مكان واحد، وبروح تعاون جاد إلى خدمة المجتمعات والإنسانية في جميع أنحاء العالم، وهذا هو الجوهر الحقيقي لإكسبو 2020 دبي".

وأضافت معالي الهاشمي في كلمتها: "منذ اختيار العالم دولة الإمارات لاستضافة إكسبو 2020 دبي مررنا جميعاً بمتغيرات لم يكن أحد يتوقعها وعالمنا آنذاك لم يعد هو نفس العالم اليوم، وخلال الأشهر الـ 18 الماضية، تغيرت أولوياتنا ومسؤولياتنا، ونحن تغيرنا أيضاً ولكن بقي الكثير على ثباته، وروح التحدي الإنساني أثبتت أنها الأقوى".

وخاطبت معاليها الإعلاميين المشاركين في الإحاطة: "دوركم هام جداً، أنتم صوتنا الذي سيخاطب 7.8 مليارات نسمة، خاصة مع عدم قدرة العديد من الناس على السفر بسبب الجائحة، ستكونون أنتم المنبر الأهم لإيصال روح الحدث والتزامه بتعزيز التعاون العالمي، وإذا كانت هناك رسالة أساسية واحدة نتمنى منكم أن تتذكروها وتذكروها هي أن مهمة إكسبو 2020 دبي هي بناء مستقبل محوره كرامة الإنسان، يمكننا جميعاً المشاركة في إيصال هذه الرسالة التي هي ليست رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل هي رسالة أكثر من 200 دولة ومنظمة دولية".

وتم خلال الإحاطة الإعلامية الوقوف على أحدث المستجدات عن فرص المشاركة في محتوى إكسبو وبرنامج فعاليات إكسبو التي توفرها فرق الفعاليات والترفيه ومكتب المدير العام والمشاركين الدوليين، كما تم التعرف على عملية الاعتماد الضرورية لتمكين وسائل الإعلام من تغطية الحدث الدولي حضوراً أو عن بعد.

وتضمنت الإحاطة حلقة نقاش شملت مجموعة واسعة من الموضوعات بما فيها فرص الأخبار وجمع المحتوى والتقاط الصور والأفلام بواسطة الطائرات المسيرة وتغطية فعاليات الحدث الدولي عن بعد وتدابير السلامة المتخذة في إكسبو في فترة انعقاد الحدث. كما تضمنت الإحاطة نظرة عامة على كل الأنظمة الإعلامية عبر الانترنت التي جهزها إكسبو 2020 لمساعدة وسائل الإعلام على تغطية الحدث الدولي.