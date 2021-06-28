شراكة بين إكسبو 2020 دبي ومجموعة سيتي لكرة القدم للترويج للحدث الدولي عبر مانشستر سيتي ومومباي سيتي

المصدر: دبي – البيان

أطلق إكسبو 2020 دبي ومجموعة سيتي لكرة القدم شراكة جديدة ستجعل الحدث الأكبر في العالم العربي شريك المعارض الرسمي لمانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبموجب هذه الشراكة، التي ستعتمد على الشعبية العالمية لكرة القدم للتعريف أكثر بإكسبو 2020 دبي في أنحاء العالم، سيصبح إكسبو 2020 أيضا شريكا رسميا لمومباي سيتي إف.سي، بطل دوري السوبر الهندي.

واعتبارا من أول أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022، سيمثل إكسبو 2020 دبي تجربة عالمية لا يمكن تفويتها، حيث سيرحّب بأكثر من 190 دولة، ليوفر منصة إطلاق لفعاليات متنوعة ومفعمة بالحيوية، تشمل الابتكار والثقافة والفن والموسيقى والرياضة.

وستجعل هذه الشراكة من مجموعة سيتي لكرة القدم جزءا من أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لتعزيز المعرفة عبر مبادرات عالمية رائدة لقيادة التغيير الاجتماعي عبر كرة القدم ونشر القيم القائمة على الابتكار والاستدامة.

وقال شولتو دوغلاس-هوم، الرئيس التنفيذي للاتصال والتسويق والمبيعات في إكسبو 2020 دبي: "كلنا حماس في إكسبو 2020 ومعنا مجموعة سيتي لكرة القدم لجمع الناس من أجل التغيير الهادف في جوانب مهمة، مثل تمكين الشباب، والمساواة بين الجنسين، وإشراك الجميع، بالإضافة إلى استخدام التقنية لتحقيق المنفعة والخير".

أضاف "بوصفنا شريك المعارض الرسمي لمانشستر سيتي، والشريك الرسمي لمومباي سيتي إف.سي، نشعر بالحماس ونحن نرى كيف يمكن للغة العالمية القوية التي تتمتع بها كرة القدم أن تلهم ملايين الناس حول العالم ليكونوا جزءا من إكسبو دولي استثنائي بحق ومن محطة تاريخية في هذه المنطقة الشاسعة.

"تمثل هذه الشراكة إضافة مميزة لسجل إكسبو 2020 في التعاون مع عدد من الرياضات البارزة على مستوى العالم، ومنها شراكتنا الرسمية مع بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ولفريق راجاستان رويالز في الدوري الهندي الممتاز، وهو سجل سنضيف إليه قريبا المزيد من الشراكات الرياضية".

وقال رويل دي فري، مدير التشغيل في مجموعة سيتي لكرة القدم: "نعمل بجد في مانشستر سيتي لتوفير أفضل الحلول لتحقيق النجاح، سواء في أرض الملعب أو في أي شيء آخر نقوم به، للانخراط مع قاعدة مشجعينا في أنحاء العالم، والعمل بطريقة مستدامة والمساعدة في دعم مجتمعاتنا. الشراكة مع إكسبو 2020 دبي واستكشاف هذا الكم الهائل من التجارب والخبرات سيتيحان للنادي فرصة رائعة لتطوير معرفته في الكثير من المناحي".

وأضاف "نتطلع أيضا للكشف عن تواجد مانشستر سيتي في إكسبو 2020 دبي، حيث سنستعرض أمام العالم كيف يتبوأ النادي مقعد القيادة في صناعة كرة القدم".

وتجسيدا للصبغة العالمية لإكسبو 2020 ومشاركيه، وكذلك التركيبة السكانية المتنوعة والمتعددة الثقافات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستصل هذه الشراكة إلى العالم عبر الشبكة الأوسع من أندية مجموعة سيتي لكرة القدم، من خلال مجموعة رائعة من الأنشطة المحلية التي نخطط لها في عدد من أندية المجموعة، وبينها نيويورك سيتي إف.سي وملبورن سيتي إف. سي ويوكوهاما إف. مارينوس.

ويهدف إكسبو 2020 دبي إلى جمع شعوب العالم من أجل مد جسور التعاون، والإلهام بالعمل، وتقديم حلول للتحديات الواقعية. وعلى مدى 182 يوما من الإثارة والتنوير الفكري والإلهام، سيدعو إكسبو 2020 دبي ملايين الزوار للمشاركة في صنع عالم جديد، بينما يتعرفون على ابتكارات واقعية ستترك بصمة هادفة وإيجابية في كوكبنا وسكانه.

وتقدم مجموعة سيتي لكرة القدم في الوقت الحالي خدمات استشارية لمومباي سيتي إف.سي، ودخلت في شراكة للاستحواذ على حصة أغلبية في النادي الهندي. ولا تزال الصفقة في انتظار الموافقات النهائية.