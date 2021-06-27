«إن إتش كيه» اليابانية: إكسبو دبي 2020 يتخذ الإجراءات الكاملة تصدياً للفيروس

المصدر: إعداد: فاتن صبح

مع بدء العدّ العكسي وحملة الـ100 يوم لمعرض إكسبو دبي 2020، أكد مسؤولون مشرفون على الاستعدادات أن الإجراءات المضادة الكاملة للفيروسات سيتم اتخاذها.

وأكدت مها القرقاوي نائب رئيس للمشاركات الدولية في معرض إكسبو دبي 2020 المسؤولة أيضاً عن الإشراف على الإجراءات المضادة للفيروس، لموقع «إن إتش كي» الياباني، أن الجهة المنظمة قد أمنت اللقاحات للمسؤولين من القطاعات الاقتصادية المشاركة. وأضافت إنه ومن أجل الحيلولة دون اكتظاظ المرافق ستتم الاستعانة بنظام الحجز المسبق وتكنولوجيا الاصطفاف الذكي للحفاظ على المسافة الآمنة. وإذ لفتت إلى وجود مرفق طبي وغرفة للعزل لكل من يظهر نتائج فحوص إيجابية، شددت القرقاوي على تمسك الجهة المنظمة بهدفها الأساسي الذي يقضي باستضافة 25 مليون زائر.

ويذكر أن دبي كانت من المدن التي استقبلت الزوار الآتين من الخارج من دون أن تطلب إليهم تمضية فترة عزلة عقب وصولهم إلا في حال أثبتوا أن فحوصهم سلبية وأنهم غير مصابين بالفيروس. إلا أن أعداد الوافدين تراجعت بطبيعة الحال في خضم الجائحة.

وكان الموقع الرسمي لمعرض إكسبو دبي 2020 قد ذكر في وقت سابق أنه بدءاً من الكاميرات الحرارية ومحطات التعقيم وارتداء الكمامة الإجباري، وقوانين صارمة تقتضي الإبقاء على المسافة الآمنة إضافةً إلى توفير اللقاحات من دون مقابل للمشاركين الرسميين كافة في المعرض العالمي، فإن صحة وسلامة ورفاه الجميع ممن يعملون أو يحضرون معرض إكسبو تبقى ضمن الأولويات.

وتعد تلك الإجراءات التي تتضمن المعاينات الافتراضية لمساكن القوى العاملة وتأمين لقاح كوفيد 19 لجميع الموظفين وأسرهم، جزءاً من برنامج معرض إكسبو دبي 2020 بعيد المدى للحفاظ على سلامة الجميع من مشاركين وقوى عاملة ومزودين ومقاولين وزوار.

وسطر يوم الثلاثاء الماضي انطلاقة العد العكسي نحو المئة يوم المؤدي لافتتاح معرض إكسبو دبي 2020 رسمياً في الأول من أكتوبر المقبل، إذ سيمتد الحدث الأروع في العالم ستة أشهر كاملة في الصحراء الشمالية لدبي. وقد أنشئ خط قطار خاص بالمنطقة يتم افتتاحه هذا الشهر.