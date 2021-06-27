عرض في باكو لجناح أذربيجان في إكسبو 2020 دبي وموضوعه «بذور المستقبل»

المصدر: إعداد: نهى حوا

أفادت نائبة مفوض جناح أذربيجان في إكسبو دبي 2020، نرمين جارتشالوفا، عن تقديم عرض للجناح الأذربيجاني المقام في معرض إكسبو دبي الدولي، داخل مركز حيدر علييف في باكو، أخيراً.

وقد نقلت وكالة أنباء «ترند»، عن جارتشالوفا، قولها إن جناح أذربيجان، الذي نظمه مركز حيدر علييف، سيعرض في إكسبو دبي 2020 الدولي، مع توقعها أن يثير الجناح الأذربيجاني المستقبلي، اهتماماً كبيراً بين زوار دبي، نظراً لتجربة مشاركة بلادها في المعارض الدولية، بما في ذلك التمثيل الناجح للجناح الوطني في معارض إكسبو في ميلانو، في السنوات الأخيرة.

وفيما سيتم تقديم جناح أذربيجان، تحت عنوان «بذور المستقبل»، في معرض إكسبو دبي الدولي، قالت جارتشالوفا إن «هذا الموضوع، يؤكد أن الطريق الوحيد لتطوير العالم والبيئة التي نعيش فيها بشكل مستدام، يكمن في الاستثمار في المستقبل»، مؤكدة أن مفهوم الجناح، سيعكس فعلاً رأس المال البشري، الذي وصفته بأنه «فاعل التغيير وموضوعه، والمبادر والقوة الدافعة الرئيسة»، عدا عن كونه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع «تواصل العقول.. صنع مستقبل أفضل»، عنوان إكسبو دبي.

ومما قالته في هذا الصدد: «يؤكد مفهوم جناحنا، المكون من 3 طوابق، والذي يشبه الشجرة وفروعها، أنه لا يمكن تحقيق مستقبل مستدام، إلا من خلال تنمية رأس المال البشري»، وإن الجناح سيعكس أيضاً، من خلال المجسمات والمواد السمعية والبصرية، تنوع المناظر الطبيعية في بلادها، ويظهر أن أذربيجان جزءاً من التنوع البيولوجي العالمي.

وفي سياق آخر، ذكرت جارتشالوفا، أنه تم عقد اجتماعات مع ممثلين عن عدد من البنى الحكومية والخاصة العاملة في أذربيجان، حيث تم تقديم معلومات حول إمكانات تنظيم مناسبات في مختلف المجالات، داخل إطار المعرض، مشيرة إلى أهمية معرض إكسبو دبي الدولي، لا سيما لجهة توفيره منصة دولية لمدة 6 أشهر حول موضوعات مثل الترويج للأعمال التجارية، وتطوير الحوار بين الدول والترويج الثقافي وعرض الابتكارات، وما إلى ذلك. وتلك الفرص يمكن أن تستغلها أذربيجان كدولة مشاركة، من خلال بنى محلية خاصة وحكومية.