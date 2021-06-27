جناح النمسا يوقظ الحواس

يرفع الجناح النمساوي شعار «النمسا توقظ الحواس»، كي يختبر زوّاره والذي سيضم معرضين دائمين يحاكيان جميع الحواس، ويركّزان على إبراز مساهمة البلد الأوروبي على المستوى العالمي في جعل الكوكب مكاناً أفضل للحياة والإستدامة، على أن يكون ذلك من خلال مجموعة من المعروضات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عددٍ من الإسهامات النمساوية في مجال الأبحاث، التطوير والابتكار. تم تصميم هذين المعرضين من قبل شركتي «أرس إلكترونيكا سوليوشنز» و«بيرو فاين»، بينما قام استوديو «بليد» بتصميم الصور.

وسيكون الجناح النمساوي، الواقع في منطقة الفرص في «إكسبو»، مكاناً تلتقي فيه الأفكار والمبتكرة والمبدعة، بالإضافة إلى كونه حلقة وصل بين مختلف الزوار من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات. وسيلفت الجناح بأسلوبه العصري، انتباه ضيوفه إلى قضايا هامة تتعلق بالحفاظ على الطبيعة، وثقافة المنطقة، والأمن الغذائي والمنتجات الإقليمية، والتقنيات الحديثة، والإستدامة ومستوى الوعي.

كما ستوفر المحطات المختلفة ضمن الجناح، الفرصة أمام الزوار لاختبار النمسا بشكل مباشر من خلال تجارب تحاكي حاسة النظر والسمع والشم واللمس وذلك باستخدام تقنيات تكنولوجيا تفاعلية.

ويتألف الجناح المبني بأسلوب مستدام من 38 مخروطاً أبيض موزعاً بطريقة هندسية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المخاريط مصنوعة من أجزاء إسمنتية مسبقة الصنع وترتفع بأطوال متفاوتة وهي مستوحاة من أبراج الرياح العربية التقليدية.