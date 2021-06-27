"إكسبو 2020"يطلق برامج زيارات مختارة

المصدر: دبي ــ البيان

أطلق إكسبو 2020 دبي سلسلة من برامج الزيارات المختارة تم إعدادها خصيصاً لتلبية اهتمامات الزوار ورغباتهم، ليتيح لزواره من جميع أنحاء العالم ونواحي الحياة الاستمتاع بمجموعة من أبرز معالمه.

ستكون الرحلات الموجهة وذاتية التوجيه متاحة لجولات في نصف يوم ويوم كامل وثلاثة أيام، وستشمل الأماكن الجاذبة للأسر والطلاب وزوّار الأعمال وفئات أخرى في أنحاء الموقع. وستكون الرحلات ذاتية التوجيه متاحة عبر تطبيق إكسبو 2020 الهاتفي.

وستقدّم أساسيات إكسبو العالم في مكان واحد، بما في ذلك ابتكارات مثل أكبر قمر صناعي إذاعي في العالم، والقادر على رصد إشارات من الحياة الفضائية؛ وطابعة حيوية بالأبعاد الرباعية قادرة على إعادة إنتاج خلايا حيّة؛ إلى جانب الموسيقى العالمية، وفرق الغناء، وعروض أوركسترا؛ وأكلات من بلدان ربما لم تخطر على بال الزوار تجربتها من قبل. أما جولة إكسبو للعائلات فستقدم رحلة تفاعلية مليئة بالمرح والتجارب التعليمية لجميع الأعمار.