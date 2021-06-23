سنغافورة تقدم رؤيتها كمدينة مستدامة ومكان لجودة الحياة في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - البيان

تستعد سنغافورة بكل كفاءة لعرض ما تزخر به من الحلول الحضرية المبتكرة والثقافة وذلك أثناء مشاركتها في المعرض العالمي القادم أكسبو 2020 دبي، في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. حيث يقع جناحها المميز داخل منطقة الاستدامة لأروقة المعرض، الذي يعد أول إكسبو عالمي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وسيقدم جناح سنغافورة نموذجا مصغرا للمناظر الطبيعية المتغيرة في البلاد.

وتأكيدا على رؤية سنغافورة المتمثلة في تعزيز مكانتها لتصبح مدينة فريدة لتلائم جودة الحياة المستقبلية وتمكين النهج المستدام والمرن من خلال التكامل الذكي بين التصميم والتكنولوجيا والطبيعة، سيكشف الجناح النقاب عن تجربة سنغافورة وخبرتها في تطوير وتطبيق الابتكارات الحضرية وإبراز التزام الدولة المستمر تجاه بناء مستقبل مستدام، جنبا إلى جنب مع العمل كمنصة واحدة لتلقيح الأفكار بهدف تشييد مدن مستقبلية توازن بين احتياجات الناس وبيئاتهم.

رحلة عبر قصة الاستدامة في سنغافورة

صمم جناح سنغافورة من قبل شركة " WOHA ” المعمارية ومقرها سنغافورة، ويمثل جهود الأمة أجمع لتكون مدينة مثالية ورائدة في الطبيعة، مع إظهار كيفية تحقيق هذه الرؤية في أي مكان من خلال الحلول الحضرية الذكية والمستدامة. وتتجلى هذه الرؤية أيضا من خلال المساحات المختلفة للجناح التي يمكن للزوار استكشافها.

وعند دخول الزوار إلى الحديقة الأرضية "جراند جرين"، الواقعة في جناح سنغافورة سيتم الترحيب بهم من خلال المنظر الطبيعي للحديقة مع تواجد بركة للمعالجة النباتية تتموضع بين مجموعة مورقة من النباتات والأشجار والشجيرات الصغيرة بما في ذلك زهرة سنغافورة الوطنية المسماة "فاندا ميس جواكيم أوركيد".

من جانب آخر توفر الخطة المفتوحة والابتكارية أسلوب لا يضاهى لجمالية تفاعل الهندسة المعمارية بسلاسة مع البيئة، مما يساعد الزوار على تصور كيف يمكن دمج الطبيعة وفوائدها في البيئات الحضرية.

وسيحظى الزائرون القادمون إلى جناح سنغافورة برحلة سفر قصيرة داخل ثلا ث مجسمات دائرية خضراء بأفكار رئيسية تضم "سيتي كون " و" فلور كون " و "رين فورست كون"، وتبزر تلك المعروضات مسار سنغافورة المتحول، وحلولها للقضايا الحضرية، فضلا عن الجهود المبذولة لإنشاء مستقبل مستدام لشعبها.

وترتبط المجسمات الثلاثة بممشى يدعى "كانوبي ووك" المتعرج قليلا وذات الانحدار اللطيف والمغطى بحديقة معلقة من الكروم التي تأخذ شكل العريشة، مما يساهم في توليد أجواء عامرة بالمناظر الخصبة والطبيعية الممزوجة بالطابع الاستوائي الرائع.

دمج التصميم التجديدي لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل

تصميم المساحات في الجناح ليس القصيدة الوحيدة للاستدامة التي سوف تسردها سنغافورة. بل تعكس فكرة الجناح الروح التوجيهية للبلد تجاه التنمية المستدامة، الجناح يتم بناؤه على موقع صغير تبلغ مساحته 1550 مترا مربعا ليكون له تأثير ضئيل على البيئة خلال دورة حياته، فضلا عن تصميمه ليكون نظاما بيئيا مكتفيا ذاتيا لتحقيق طاقة صافية بنسبة صفر أثناء فعاليات الحدث العالمي المقبل الممتدة لستة أشهر، وذلك بفضل استخدام الألواح الشمسية وإدارة الطاقة وتحلية المياه الجوفية المالحة.

ويبين الجناح كيف يمكن للبيئة المبنية أن تساعد في زيادة التنوع البيولوجي، وتوفير مساحة أكبر للأشجار والأماكن الخضراء الأخرى، وأهمية لعب دور محوري في مكافحة تغير المناخ حتى في البيئة الصحراوية.

ويدمج الجناح المناظر الطبيعية في تصميمه، مما يدل على أن البيئة القائمة لا تحتاج إلى إزاحة الطبيعة، ولكن في الواقع يمكن أن تتعايش معها.

ويهدف نهج التصميم التجديدي إلى إصلاح واستعادة النظام البيئي والتنوع البيولوجي تمكن البشر من العيش بانسجام مع الطبيعة. تجمع الهندسة المعمارية بين الأنظمة التكنولوجية والطبيعية، مع العقد والطبقات التي تشكل علاقات تكافلية بين الهندسة والتكنولوجيا والحياة النباتية والعمليات العضوية.

ويؤكد الجناح رؤية سنغافورة في أن تصبح مدينة في الطبيعة، ويظهر التكامل السلس والتعايش المشترك بين الطبيعة والمباني ويوضح بأن سنغافورة بلد ساحرة وتتطلع للمستقبل بنظرة استراتيجية ثاقبة، إضافة على كونها ذات طابع اجتماعي ومستدام وصالح للعيش بوجود المساحات المبهجة والمريحة حيث يمكن للزوار الاسترخاء والتواصل مع الطبيعة.

من جانبه قال السيد لاري نج، المفوض العام لجناح سنغافورة: "إن جائحة فيروس كورونا أثبتت مدى السرعة التي يمكن أ ن تتغير بها طريقة الحياة والعمل. وفي مواجهة التحديات والاضطرابات الحرجة التي تواجه العالم اليوم، من المهم أن تجتمع الدول وتجد طريقة للمضي قدما لإنشاء مدن تتكيف بديناميكية مع تحديات الغد". منوها بأن أكسبو 2020 دبي يعتبر مثابة منصة مثالية لتوطيد أطر التعاون في هذا المجال، وجناح سنغافورة هو مساهمتنا في هذا الجهد الدولي المتضافر، حيث يمثل عرضا قابلا للتطبيق وقابلا للتطوير لتشكيل مدن المستقبل.

وأضاف نج قائلا: "نظرا لكوننا دولة محدودة المساحة والموارد الطبيعية، فإنه من الضروري بالنسبة لسنغافورة أن تسعى للابتكار باستمرار لتبقى مستعدة للتحديات الحضرية والبيئية في عصرنا. إن إطار التصميم المتجدد لجناح سنغافورة هو تجسيد لكيفية استمرار الأمة في التغلب على قيودها المادية وأن تكون مدينة مفضلة للعيش ومستدامة ومرنة".

مجموعة من الشركاء لعرض ثقافة سنغافورة على العالم

بالإضافة إلى تسهيل تبادل الأفكار والتعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، يوفر الجناح مساحة جذابة للزوار الدوليين لمعرفة المزيد عن عروض سنغافورة متعددة الأوجه التي تنبع من المجتمعات المختلفة التي هي الوطن.

ويشكل "سكاي ماركيت " منصة مفتوحة تقع في الطابق العلوي من الجناح، ومنطقة مبهجة للزوار لمعرفة المزيد عن الجوانب المختلفة لثقافة سنغافورة. سيضم العديد من البرامج مثل المحادثات وورش العمل وعروض الأفلام للزوار للاستمتاع بها وإلقاء نظرة على التاريخ الاجتماعي والثقافي لسنغافورة.

ويحتفل جناح سنغافورة بروح الإبداع، البراعة وريادة الأعمال التي يجسدها السنغافوريون. وستخبر العلامات التجارية المحلية بدءا من التراث وصولا إلى العلامات الصاعدة قصصها في جناح سنغافورة، وستقدم أفضل ما في سنغافورة عن ثقافة الطعام والتصميم.

أما في "غاليريا "سيتم عرض قطع التجزئة المنسقة خصيصا والمستوحاة من الجناح حتى أن يتثنى للزائرين من اقتناء قطعة من سنغافورة واصطحابها معهم إلى بلادهم.

وفي الإطار ذاته، ستقدم العلامات التجارية المحلية مثل "كافي بريك " و"جاردنز يوتايو" التي تحتفل بالمأكولات التقليدية الشهية وجبة إفطار سنغافورية نموذجية من الكوبي "القهوة المحلية التقليدية"، مع وجبات خفيفة من العجين مثل يوتايو "أصابع الخبز المقلية"، وفطائر البطاطا الحلوة، في حين أن الطهاة في مطعم "جمين ساتيسفاكشن" الذي تأسس منذ 111 عاما سيحضرون ما يلهم شهية الزوار بطهي قائمة من الأطباق المتضمنة الدجاج التقليدي ولحم الضأن ولحم البقر المقدم مع الخيار الطازج وصلصة الفول السوداني المميزة ليعبر عن جوهر الثقافة الغذائية النابضة بالحياة في سنغافورة .

ويحتل كلٍ من الإبداع والتصميم في سنغافورة مكان الصدارة، حيث يعرض الحرفيون المحليون مثل أون لاويل وبي وبيو باتشيز مقتنيات عصرية توضح تراث سنغافورة المتعدد الثقافات، من خلال براعتهم الرائعة وتصميماتهم الفريدة وكذلك كلية الفنون "مؤسسة اجتماعية تابعة لمركز التوحد" سنغافورة المكرسة لعرض وتكريم المواهب، ابتكر هؤلاء الحرفيون الموهوبون عناصر مستوحاة من تصميم جناح سنغافورة مما يمنح الزائرين لمحة عن كيفية رؤيتهم للعالم من حولهم.

جناح سنغافورة حاليا يمر في مرحلته النهائية من البناء ومن المقرر أن يكتمل قبل افتتاح معرض إكسبو2020 دبي. وعند افتتاحه، سيتم تسليط الضوء على تجربة الجناح بواسطة منصات الإنترنت، نظرا لقيود السفر الحالية والتدابير الوقائية.