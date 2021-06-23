الإمارات ترحب بالعالم في نسخة ملهمة من «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أبوظبي – وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لمعرض إكسبو 2020 دبي في قصره أمس فرديناتد ناجي المفوض العام لجناح رومانيا في إكسبو 2020 دبي.

وفي بداية اللقاء - رحب معاليه بالمفوض العام لجناح رومانيا في إكسبو 2020 ونيكوليتا تيودوروفيتشي قنصل عام رومانيا لدى الدولة وجرى بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات ورومانيا وسبل تنميتها في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

وناقش الجانبان مشاركة رومانيا في معرض إكسبو 2020 دبي ــ الحدث الدولي المهم ــ وتطلع رومانيا إلى استعراض طبيعتها الاستثنائية تحت شعار «الطبيعة الجديدة» إضافة إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والدبلوماسي فضلاً عن المعارض المؤقتة، وذلك تجسيداً للنمو الاقتصادي المستدام والابتكار والإبداع في مختلف المجالات لا سيما العلمية.

كما بحث الجانبان مستجدات جائحة «كوفيد 19» على الساحة الدولية وجهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دولتي الإمارات ورومانيا تربطهما علاقات صداقة تتجسد في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال معاليه إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ترحب بدول العالم أجمع في معرض إكسبو 2020 دبي للمشاركة في نسخة ملهمة من الحدث الدولي الكبير والمهم بما يعزز التعاون الدولي من أجل مستقبل مستدام ومزدهر.

وأكد فرديناتد ناجي حرص بلاده على تقديم مشاركة فاعلة في معرض إكسبو 2020 دبي تتماشى مع أهمية الحدث الدولي وتطلعات الإمارات إلى جعل إكسبو 2020 النسخة الاستثنائية في تاريخ إكسبو، والذي ظهر جلياً في الاستعدادات الفريدة التي ستبهر دول العالم أجمع.