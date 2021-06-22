تحت عنوان «الكنز الخفي».. الجناح الباكستاني يكشف عن شعاره في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي – البيان

كشفت باكستان عن شعارها الجميل وموضوعها لمعرض إكسبو 2020 خلال حدث إعلامي ضخم بحضور وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين.

اختار الجناح موضوعه الرئيسي تحت عنوان «الكنز الخفي» ويتميّز الجناح بواجهة جذابة وتجربة متكاملة يمكن اختبارها أثناء التجوّل في الداخل ويضمّ ثمانية أقسام رئيسيّة حيث سيختبر الزوار أروع كنوز باكستان المخفية، إذ يهدف إلى عرض الفرص الهائلة التي تقدّمها باكستان في قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار إلى 25 مليون زائر من المتوقّع أن يقصدوا المعرض من كل أنحاء العالم.

وقد حضر حفل رفع الستار عن الجناح الباكستاني في إكسبو 2020 دبي وزير الإعلام والإذاعة الفيدرالي الباكستاني شودري فؤاد حسين، ومستشار رئيس الوزراء الباكستاني للتجارة والاستثمار عبد الرزاق داود، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة الباكستانية عارف أحمد خان، وعدد من الأمناء من الجهات الراعية لإكسبو 2020 واللجنة الاستشارية.

سيُقام معرض إكسبو 2020 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، وموضوعه «تواصل العقول، وخلق المستقبل». إنّ استضافة معرض إكسبو الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تقدّم فرصاً لا تُعدّ ولا تُحصى تهدف إلى الإلهام والتمكين والتحفيز لتحقيق التغيير البيئي والاجتماعي والاقتصادي الإيجابي المستدام على نطاق عالمي. سيشارك في الحدث 192 دولة بشكل إجمالي وسيقدّم كلّ بلد أقوى إمكاناته للعالم.

وقال الضيف الرئيسي شودري فؤاد حسين، وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني: «إنّها فرصة عظيمة لكي تظهر باكستان إمكاناتها الهائلة للعالم. كما أخبرنا عبد الرزاق داود، مستشار رئيس الوزراء للتجارة والاستثمار أن هذا الجناح سيجذب المستثمرين والسائحين إلى باكستان»

وتمّت مشاركة العديد من التفاصيل المثيرة عن الرحلة داخل جناح باكستان وتمّت الإشارة إلى أنّه سيضمّ ثمانية أقسام رئيسيّة، حيث سيختبر الزوار أروع كنوز باكستان المخفية. سيقوم الزوار برحلة عبر الزمن، من أولى الحضارات في العالم عبر التاريخ وصولاً إلى الألفية اليوم المتسارعة الوتيرة، حيث يمكن الاستمتاع خلال هذه الرحلة بشكل افتراضيّ بالمناظر الطبيعية الخلابة في باكستان، والتنوع الثقافي والديني، والتقاليد الحرفيّة الغنيّة، والإمكانات الاقتصاديّة القويّة التي يشهدها العالم اليوم. ستُعرّف باكستان عن نفسها على أنها «أرض الفرص» للتجارة والاستثمار.

يوجد داخل الجناح أيضاً مطعم للمأكولات الباكستانية يحمل اسم «The Dhabba» كما سينتظر الزوار متجر للهدايا التذكارية في نهاية رحلتهم الاستكشافيّة لجناح باكستان، حيث سيتمّ تجسيد الحرف المُلفتة والاستثنائيّة وتذوّق الأطباق الفاخرة من جميع أنحاء باكستان، وسيتخلّل الأشهر الستة من إكسبو 2020 دبي العديد من الفعاليّات الثقافيّة وندوات الأعمال التي ستنظّم في القاعات المتعددة الأهداف.