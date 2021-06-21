استعراض مشروع مدينة دبي صديقة للدراجات الهوائية في «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

استقبل العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، وفداً من منظمة كوبنهاغن نايز برئاسة الخبير جيمس ثوم، مدير مكتب كوبنهاغن.

وبحث الجانبان سبل التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة الأمور المتعلقة بمشروع مدينة دبي صديقة للدراجات الهوائية.

وجرى في اللقاء، استعراض مشروع مدينة دبي صديقة للدراجات الهوائية في موقع إكسبو ومبنى القيادة العامة لشرطة دبي، وخطة مسارات الدراجات الهوائية والكهربائية والمواقف المخصصة لها، والبنى التحتية التي تتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية والآمنة بيئياً، واشتراطات السلامة والأمان، وعمليات ربط الممرات ببعضها بعضاً حتى يسهل التنقل بالدراجات الهوائية من مسار إلى آخر، والجدول الزمني للمشروع.

وأوضح العقيد جمعة بن سويدان، أن مشروع مدينة دبي صديقة للدراجات الهوائية سيساهم في سهولة التنقل، وكذلك يخفف من نسبة التلوث البيئي، وتخفيف الازدحام المروري.