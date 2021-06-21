رقمنة المشتريات وأتمتتها لأكثر من 25,000 مورّد لإكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

يستفيد أكثر من 25,000 من المورّدين المحليين والعالميين لإكسبو 2020 دبي من منصة رقمية موحدة وفورية لإتمام عمليات الشراء والدفع، وذلك بالاستعانة بتقنية توفرها شركة إس إيه بي، شريك الحدث الدولي للحلول البرمجية المبتكَرة.

وستعمل حلول إس إيه بي أريبا على رقمنة دورة حياة الشراء إلى الدفع وأتمتتها بالكامل - بما يوفر تجربة رقمية مبسطة لمورّدي إكسبو 2020، في ضوء تعزيز الشفافية والكفاءة على امتداد سلسلة التوريد العالمية للحدث الدولي. وتعتمد حلول الشراء التابعة لشركة التقنية العالمية في عملها على مركز بيانات الشركة السحابي العام بدولة الإمارات، وترتبط بشبكة أريبا لتمكين المشترين والمورّدين من الاتصال وإجراء المعاملات.



ومن خلال هذه المنصة التعاونية والصديقة للهواتف المتحركة، يتسنى للمورّدين المسجَّلين المشاركة في فعاليات التوريد، والتفاوض وتوقيع العقود، بالإضافة إلى إرسال الفواتير وتتبّع المدفوعات بصورة لحظية. وقد أتم إكسبو 2020 بالفعل معاملات تزيد قيمتها على مليار درهم إماراتي عبر المنصة، وهو ما يسلط الضوء على التزام الحدث الدولي بدفع عجلة نمو الأعمال على المدى الطويل في المنطقة وخارجها، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020 دبي: "يمثل إكسبو 2020 استثمارا طويل الأجل في المستقبل يهدف إلى تعزيز فرص التواصل والنمو المستدامَين على صعيد الأعمال، في الاقتصادَين المحلي والدولي على حد سواء. وشراكتنا مع إس إيه بي مثال على ما يمكن تحقيقه بما نتلقاه من دعم قيّم من شركائنا للتقنية من أجل استضافة واحدة من أكثر نُسخ إكسبو الدولي تقدما من الناحية الرقمية. وقد ساهمت حلول إس إيه بي أريبا في تحويل دورة الشراء إلى الدفع من أولها لآخرها، وإنشاء معايير جديدة لأتمتة المشتريات لأجل مشروعات بهذا الحجم."



وقال كلاوديو موروزابال، الرئيس لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة إس إيه بي: "يستعرض إكسبو 2020 دبي أفضل الممارسات العالمية في رقمنة عملية المشتريات لديه باستخدام حلول إس إيه بي أريبا للمساعدة في توضيح إنفاقه، وتوثيق التعاون مع مورّديه، وتحقيق أتمتة العمليات، بما في ذلك عملية فوترة لا تعتمد إطلاقا استخدام الورق. وقد أتم إكسبو 2020 بالفعل معاملات شهدت إنفاقه أكثر من مليار درهم إماراتي، وأديرت باستخدام حلول إس إيه بي أريبا."



وكان إكسبو 2020، عقد جنبا إلى جنب مع شركة إس إيه بي، سلسلة من مؤتمرات وفعاليات الإعداد لشبكة مورّديه القيّمة. ومع تحول احتياجات إكسبو الشرائية من البناء إلى التجهيزات الداخلية وإدارة المرافق والخدمات التقنية، فإن الحدث الدولي وإس إيه بي سيستمران في تقديم الدعم بصورة فردية، ويشمل ذلك مكتب مساعدة مخصصا لإرشاد الموردين عبر خطوات عملية التحول لمعاملات وعمليات رقمية.



يفتح إكسبو 2020 دبي أبوابه للعالم في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، وهو أول إكسبو دولي وثاني حدث ضخم في العالم يحصد جائزة التميز في المشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد.