«ميد»: «إكسبو 2020 دبي» المكان الأكثر اتصالاً في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مجلة «ميد» أن «إكسبو 2020 دبي» يهدف لأن يكون المكان الأكثر اتصالاً على مستوى العالم في فترة تنظيمه من أكتوبر المقبل وحتى نهاية مارس 2022، كما يهدف لأن تحتفظ دبي بهذه الميزة حتى بعد انتهاء تنظيم الحدث.

ونشرت المجلة على موقعها الشبكي تقريراً عن الحدث ودوره في جعل دبي المكان الأكثر اتصالاً في العالم. وأكد التقرير أن دبي منذ بداية استعدادها لتنظيم «إكسبو 2020 دبي»، وهي تهدف لجلب دول، وحكومات، وشركات وأفراد من أنحاء العالم كافة للمشاركة في هذا الحدث ليجتمعوا معاً في موقع واحد يكون هو الأكثر اتصالاً بالعالم الخارجي.وتضمن تقرير «ميد» مقابلات مع مسؤولين وأطراف معنية بالحدث، ومنهم إيمان العمراني، نائب الرئيس التنفيذي للتقنية في «إكسبو 2020 دبي»، والتي قالت: «نشأت فكرة إنشاء المكان الأكثر اتصالاً على الأرض أثناء مرحلة تقديم العرض لاستضافة «إكسبو 2020 دبي» في عام 2013، وجرى طرحها في ملف العرض، الذي قدمته دبي آنذاك إلى المكتب الدولي للمعارض».

وأكد شكري عيد المدير الإداري لمنطقة الخليج لدى شركة «سيسكو» الأمريكية لتقنيات وشبكات الاتصال، والتي عُينَت في عام 2018 لتكون الشريك الرسمي للشبكات الرقمية لــ«إكسبو 2020 دبي»، أن مفهوم الاتصال في الحدث يمتد لما يتجاوز مجرد شبكات الاتصال».