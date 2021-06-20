جناح إسبانيا.. شهادة الاستدامة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

رصد موقع «كونستركشن ويك أونلاين» رحلة البناء الأيقونية لجناح إسبانيا في إكسبو 2020 دبي، معتبراً أنها رحلة لا تتجزأ عما يمثله الحدث الأروع في العالم بتفاصيله وعمومياته في إبداع الدهشة وابتكار كل ما من شأنه أن يثير به العقول لتنير مستقبلاً أفضل.

وقال الموقع في تقريره عن الجناح: حظيت مجموعة «أكسيونا للهندسة الثقافية» الإسبانية شرف تصميم جناح الاستدامة لمعرض إكسبو دبي 2020، ورأينا فيها فرصة لحمل قيم المجموعة أبعد من رسالة المنظمة وتقديم مشروع يجسد تلك المبادئ، والكلام لدانييل أورتي مدير مشروع جناح الاستدامة ضمن حديث أورده موقع «كونستراكشن ويك أونلاين».

وذكر التقرير أن المبنى الذي صممته شركة «غريمشو للهندسة المعمارية» جاء بمثابة شهادة على معنى الاستدامة، ذاتي الاكتفاء بالكامل. كما أنه يولد طاقته الخاصة ويعمل على إعادة تدوير المياه التي تستهلك وقد شيّد من مواد مستدامة. وقد تم تصميم جناح الاستدامة وفقاً لمعايير «ليد» البلاتينية، حيث الاهتمام بكافة التفاصيل حتى الأدق منها في التنفيذ.

أضف إلى أنه يروي حكاية من خلال معرض من ابتكار شركة «ثينك ديزاين». وتظهر للعالم كيف أن أصغر الأفعال تترك بصمتها على البيئة، كما أنها تكشف عن رسالة أمل مفادها، باستطاعتنا تغيير التيار التدميري السائد والتحول إلى استدامة «دي فاكتو». يذكر أن «أكسيونا» شركة محايدة البصمة الكربونية، تقوم بتشييد بنى تحتية ضخمة وتطور مشروعات ثقافية عبر أنحاء العالم مع الحفاظ عل مبدأ الاستدامة كقيمة جوهرية. لقد شكل إكسبو دبي 2020 فرصة لـ«أكسيونا للهندسة الثقافية» لإنشاء تجربة انغماسية كبرى مع تطبيق وإبراز روحية الشركة داخل الجناح.

وقد منح العمل على المشروع الفرصة لجمع مقاولين من الباطن من قارات ثلاث ومن 15 جنسية مختلفة، عملوا معاً لتقديم مشروع هائل لإكسبو دبي 2020، يعكس روح دبي وبيئة العمل متعددة الثقافات حيث تجد أناساً من جميع أقطاب العالم يتمتعون بعدد من المهارات والتجارب.