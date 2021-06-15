"مجموعة شلهوب" شريكاً للابتكار في "جناح فرنسا" في "إكسبو 2020 دبي"

المصدر: دبي - البيان

أعلن "جناح فرنسا" المشارك في المعرض الدولي "إكسبو 2020 دبي"، عن انضمام "مجموعة شلهوب" إليه، كـ"شريك مواضيعي" له.

وسوف تقد المجموعة معرضاً موقتاً عن "فن المعيشة على الطريقة الفرنسية" اعتباراً من 5 نوفمبر ولغاية 6 ديسمبر 2021، وهو موضوع يحتل مكانة خاصة جدًا في تاريخ "مجموعة شلهوب"، منذ افتتاح أول متجر لـ"كريستوفل" في دمشق في العام 1955.

وبعد ذلك، سوف تعمل "مجموعة شلهوب" خلال شهر الإبتكار (من 20 ديسمبر 2021 إلى 20 يناير 2022)، على الترويج للتميز الفرنسي في قطاعي الإبداع والرفاهية.

"فن المعيشة الفرنسية"

هذا المعرض الموقت الميداني يسلط الضوء على فن المعيشة الفرنسي من خلال فنون المائدة. وسوف يجمع المعرض بين عرض إبداعات فاتنة وتصميم مذهل، كما سيصحب الزوار في عملية الإبداع والخبرة الفرنسية، وفي التراث الفرنسي من فنون المائدة وكذلك رؤية مستقبلية عن كيفية العيش في فرنسا.

والمساهمون الرئيسيون في هذا المعرض الموقت هم الدور الشهيرة الثلاثة "باكارات" و"برناردو" و"كريستوفل".

وقال باتريك شلهوب، رئيس "مجموعة شلهوب ": هذا المعرض المؤقت سيكون وقفة زمنية تقترن فيها التقاليد الفرنسية بالابتكار والتكنولوجيا في عالمنا الحديث. وسوف تستقبلنا عبارة "كان ذات مرة" في عالم يتمتع بهيئة خاصة تلتقي فيه خبرة الأجداد مع إبداع لا محدود.

وهذا يمثل تحديًا لواقع غالبًا ما يكون شاقًا ويذكرنا بمدى أهمية الأوقات الحقيقية من المشاركة والتجاوب والتبادل نستلهم الماضي محتفيين بالمستقبل من أجل معايشة الحاضر على أكمل وجه".

من جهته، قال إريك لانكيه، المفوض العام لفرنسا في "إكسبو 2020 دبي": "في معرض دبي الدولي، يطمح جناح فرنسا إلى تجسيد ودعم التميز الثقافي الفرنسي بكافة أشكاله، لذا يسعدنا أن تكون مجموعة شلهوب إلى جانبنا لتجسيد هذا التميز الفرنسي.

وتتجلى هذه الشراكة بمعناها الكامل، نظرًا لما تتمتع به المجموعة من وجود راسخ في الشرق الأوسط والتزامها بالتميز والمهارة في مجالات الرفاهية والجمال والموضة".

دعم الإبداع

سيكون معرض دبي الدولي الحدث الأكبر في عام 2021، وسيكون جناح فرنسا واجهة لا تُنسى لتكون شاهدة على التميز والمهارة الفرنسية.

يهدف الجناح إلى الترويج للشركات والمواهب والأفكار والميزات الفرنسية. كما يطمح الجناح الفرنسي إلى أن يكون شاهدًا على التزام فرنسا ببناء الغد عبر المبادرات والإجراءات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وسوف يتضح هذا الالتزام بشكل خاص في تنظيم فعاليات الجناح الفرنسي، والتي سيكون خطها التوجهي هو أهداف التنمية المستدامة (ODD) التي حددتها الأمم المتحدة.

وبالتالي سوف يسلط الجناح الضوء على مبادرات فرنسية تسهم في الاستجابة لتحديات التحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي لمجتمعنا. في الفترة من 20 ديسمبر 2021 إلى 20 يناير 2022، سوف يكرس الجناح الفرنسي تنظيم فعالياته من أجل الابتكار، من خلال إبراز التميز الثقافي الفرنسي في تنوع مجالاته وممارساته.

وتُعد مجموعة شلهوب منذ 65 عامًا الشريك المميز للرفاهية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخبيرة في البيع بالتجزئة والتوزيع والتسويق. المجموعة، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، أصبحت فاعلاً رئيسيًا في قطاعات الموضة والجمال وفن المعيشة في المنطقة.