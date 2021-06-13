اجتماعات دورية في شرطة دبي للوقوف على جاهزية فرق عمل «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اجتماعاً مع كل من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وإدارة المباحث الالكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضمن اجتماعات دورية للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف الوقوف على جاهزية فرق العمل المشاركة في حدث «إكسبو دبي» الدولي، والاطلاع على آخر التطورات.

وحضر الاجتماع كل من: العقيد محمد عقيل أهلي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، والعقيد عادل الجوكر مساعد المدير العام في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث الجنائي، والعقيد صلاح بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، والعقيد سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية، والعقيد حارب الشامسي منسق عام قطاع البحث الجنائي، وعدد من الضباط.

واطلع المنصوري على عرض حول إحصاءات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وإدارة المباحث الإلكترونية واستعدادات فرق العمل خلال معرض «إكسبو» الدولي، ومشروع تدريب مجندي الخدمة الوطنية، مؤكداً أهمية التعامل مع مختلف التحديات، والحرص على الخروج بحلول مبتكرة ورائدة، تسهم في الحد من الجريمة ومكافحتها والحيلولة دون وقوعها، مشيراً إلى أهمية العمل فريقاً متكاملاً يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية، للحفاظ على المكتسبات والسمعة، التي حققتها الدولة في جميع المجالات، والتعاون والتنسيق بين كل الجهات لإنهاء كل الاستعدادات لاستقبال الحدث العالمي.

وأشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري بجهود الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في حفظ الأمن والأمان، والتي أدت إلى خفض البلاغات الجنائية، ضمن العمل الرئيسي للمجال الشرطي والمعني بمكافحة الجريمة، والتصدي لمرتكبيها والقبض عليهم في أوقات قياسية، مشيراً إلى أن الإدارة حققت إنجازات كبيرة على مستوى كشف غموض القضايا الاقتصادية والإلكترونية.