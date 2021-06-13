«رو كوفي» شريك رسمي لتقديم القهوة في جناح نيوزيلندا بمعرض «إكسبو»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة رو كوفي «RAW Coffee»، التي تحمل العلامة التجارية المحلية في اختيارها رسمياً لتكون الشريك المعين لتقديم القهوة في جناح نيوزيلندا بمعرض «إكسبو»، وبدأت عملية الاختيار بتقديم شركة رو كوفي «RAW Coffee» طلباتها من خلال بوابة «إكسبو دبي»، حيث راجعها فريق الإدارة لجناح نيوزيلندا في المعرض‎.

وتم تأسيس شركة رو كوفي «RAW Coffee» في دبي، إلا أن المالكين هم من الجنسية النيوزيلندية، ويشعرون بالفخر بتأثير البلدين المنطقتين: الشرق الأوسط بتاريخه الغني والحافل في تقديم القهوة وأهميتها في الثقافة المحلية، ونيوزيلندا بتراثها المعروف بالابتكار والتأثير على حرفة تقديم القهوة في العالم.

ويتمثل المحور الرئيسي لجناح نيوزيلندا في «تقديم الخدمة للأفراد وفي موقع الانعقاد»، والذي يتماشى تماماً مع المبادئ الأساسية لشركة رو كوفي، مع التركيز جوهرياً على الالتزام بالأخلاقيات والاستدامة وإضفاء قيمة للخدمة عند التعامل مع كل الأفراد في سلسلة قيمة البن.

وقال كيم طومسون المالك والمدير العام لـ«رو كوفي»: حرصنا على اغتنام الفرصة، وكان هدفنا تقديم قهوة ذات جودة عالمية للزوار، الذين يقبلون إلى دبي، وبشكل أكثر تحديداً زيارة جناح نيوزيلندا. وعلى الرغم من أن نيوزيلندا دولة صغيرة يقل عدد سكانها عن 5 ملايين نسمة إلا أنها دولة معترف بها دولياً من حيث الخبرة في تقديم القهوة.

وشدد على أن «إكسبو دبي» يوفر فرصة سانحة لنيوزيلندا، تتيح لها إعادة العلاقات على مستوى العالم، وإبراز علاماتها التجارية ومنها شركة رو كوفي.

وقال كلايتون كيمبتون، المفوض العام لنيوزيلندا في معرض «إكسبو دبي»: «إننا نتطلع إلى الترحيب بالزوار، ونأمل أن ينتهزوا الفرصة لاكتشاف المزيد عما نقدمه من عروض ممتازة للأغذية والمشروبات».