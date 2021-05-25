«بيبسيكو» تضاعف جهودها في مجال الاستدامة بالشراكة مع إكسبو دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة بيبسيكو إطلاق عبوات أكوافينا زجاجية ومعدنية، حيث ستمنح هذه العبوات القابلة لإعادة التدوير بالكامل سكان الإمارات وسيلة مستدامة للاستمتاع بطعم المياه المنعش.

وجاء الإعلان بالتوازي مع التزام بيبسيكو – الشريك الرسمي للمشروبات والوجبات الخفيفة لإكسبو دبي بجمع وإعادة تدوير مخلفات منتجاتها في إكسبو 2020 دبي أثناء فترة فعاليات الحدث الدولي الممتدة لستة أشهر، بهدف تسريع الجهود الرامية لبناء نظام تعبئة وتغليف مستدام عبر تقليل النفايات وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

وتوفر عبوات أكوافينا – إكسبو ذات العلامة المشتركة خياراً مستداماً للتعبئة في دولة الإمارات، وقد تم الكشف عن هذه المبادرة المهمة ضمن موقع إكسبو 2020 بحضور منال البيات، الرئيس التنفيذي للمشاركة في إكسبو 2020 دبي.

ويضاف التصميم والعبوات الجديدة إلى جهود إكسبو لتحويل النفايات بعيداً عن المكبات، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات من خلال توفير حلول تعبئة مبتكرة وقابلة لإعادة التدوير على نطاق واسع وتشجيع إعادة التدوير من خلال عقد شراكات محلية فعّالة.

وستعمل بيبسيكو عن كثب مع «دلسكو» - شريك إكسبو لإدارة النفايات – ضمن الموقع لضمان جمع وإعادة تدوير النفايات من منتجات بيبسيكو، بما يدعم هدف إكسبو بتحويل 85% من النفايات بعيداً عن المكبات.

قال عامر الشيخ، رئيس ومدير عام بيبسيكو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان: «بصفتنا علامة عالمية في مجال الأطعمة والمشروبات، ندرك أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه بيبسيكو في بناء عالم لا تتحول فيه العبوات أبداً إلى نفايات.

ويوفر إطلاق عبوات أكوافينا الزجاجية والمعدنية الجديدة ضمن محفظتنا المتنامية من المشروبات تجربة جديدة منعشة للمستهلكين، وبالإضافة إلى ذلك يعزز التزامنا بالاقتصاد الدائري عبر تركيز الجهود على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.

نتشارك مع إكسبو دبي الرؤية نفسها ببناء مستقبل أكثر استدامة. يؤكد نهج فكرنا المتشابه هذا تجاه الاستدامة على شراكتنا التعاونية والطموحة والواسعة النطاق. نتطلع إلى الاستفادة من المكانة المتميزة لمنصة إكسبو وقوتها لإحداث تغيير هادف ومستدام على المستوى العالمي أثاء فعاليات إكسبو 2020 وبعد ختامه».

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي للمشاركة في إكسبو: يهدف إكسبو دبي إلى أن يكون واحداً من أكثر نسخ إكسبو الدولي استدامة في التاريخ، بهدف دعم جهود دولة الإمارات المستمرة ببناء مجتمعات أكثر صحة وأماناً ونظافة لشعبها.

وبوصف موضوع الاستدامة واحداً من الموضوعات الثلاثة المتفرعة من الشعار الرئيسي لإكسبو 2020، فنحن ملتزمون بالابتكار وإحداث تغيير إيجابي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

ونتشارك هذه الرؤية مع بيبسيكو، ونرى أن عبوات أكوافينا الزجاجية والمعدنية الجديدة ستوفر حلاً بديلاً دائماً لإعادة التدوير للمستهلكين، وهو ما يتماشى بقوة مع تعهد إكسبو وشركة بيبسيكو بدعم الاقتصاد الدائري عبر إبعاد معظم النفايات عن المكبات والتعامل مع جميع النفايات على أنها موارد قيّمة يمكن إعادة تدويرها واستخدامها والاستفادة منها.

ودعمت بيبسيكو هذه المبادرة الرامية لتعزيز الاستدامة من خلال دعوة الشركاء والعملاء للانضمام إلى فعالية تحدي أكوافينا «نعم»، وحث جميع المشاركين على دعم خيار التغليف المستدام وتشجيع جهود إعادة التدوير.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت بيبسيكو مع شركائها المحليين، شركة «دبي للمرطبات» بدعم من شركة «دلسكو»، عن هدف طموح يتمثل بجمع وإعادة تدوير ما يعادل 100% من عبوات أكوافينا البلاستيكية التي يتم إنتاجها في دولة الإمارات خلال عام 2021، وذلك لدعم خطة الدولة بتقليل طمر النفايات.