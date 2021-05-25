ناميبيا تنضم إلى أكسبو دبي للاستثمار في مستقبل اقتصادها

المصدر: دبي-نهى حوا

فرص كثيرة سيوفرها معرض أكسبو دبي 2020 لإقامة الشراكات والتواصل وعقد الصفقات بين مختلف القارات، ولن تكون دولة ناميبيا بعيدة عن هذا الحدث الدولي حيث ستنضم الى أكثر من 190 دولة أخرى، للمشاركة في المعرض الذي يقام كل خمس سنوات وتُدعى إليه الدول والشركات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجمهور العام للمشاركة، وفقاً لصحيفة "إيكونوميست" الصادرة في ناميبيا.

وفي حين تعرض كل دولة منتجاتها وخدماتها في جناح خاص لها في أكسبو، لفتت الصحيفة إلى أن ناميبيا لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل جناحها في هذا المعرض الدولي الذي تم تصميمه ليكون حدثاً متعدد الأوجه نظراً لحجم وتنوع المشاركين فيه (بدءا من كبار صناع القرار وحتى الأطفال الصغار)، حيث ستقام في أرجائه المعارض غير العادية واللقاءات الدبلوماسية واجتماعات العمل والمناقشات العامة والعروض الحية من مواقع مختلفة.

وفي سياق ذلك، نقلت عن الرئيس التنفيذي لمجلس تنمية تشجيع الاستثمار نانجولا اوانجا، قوله: "مع الزخم الذي ستتخذه العملية في الأسابيع القليلة المقبلة سوف تتم دعوة أصحاب المصلحة للمشاركة في المعرض. ونحن متحمسون للعمل مع جميع سكان ناميبيا للاستثمار في مستقبل اقتصاد أمتنا ومكانتها العالمية".