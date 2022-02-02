«إكسبو» بوابة استثمارات كبرى في الخليج

المصدر: دبي - ليلى بن هدنة

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يحمل جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في «إكسبو 2020 دبي» فكرة ترابط دول مجلس التعاون، من خلال استعراض قصص نجاح بارزة لمنظومة المجلس، ليرسم الحدث للمنطقة خارطة طريق شاملة لتحقيق التكامل على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها من المجالات.

مشيراً إلى أن ما تحققه دولة الإمارات من نجاحات يصب في تعزيز مكانة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سواءً التجارية أم الاقتصادية وغيرها من النجاحات الأخرى، كما يفتح المجال واسعاً لاستثمارات كبرى للمنطقة.

وقال خالد بن إبراهيم آل الشيخ المفوض العام لجناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو في حوار خص به «البيان»: إن التنظيم المبهر والمميز لهذا الحدث العالمي من قبل دولة الإمارات رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب الجائحة، يعد نجاحاً لنا جميعاً، يعزز مكانة دول مجلس التعاون بين دول العالم.

وأوضح أن مشاركة مجلس التعاون في إكسبو من خلال هذا الجناح تعد الأولى من نوعها، حيث إن «إكسبو 2020 دبي» فرصة مثالية لبناء العلاقات الدولية وتعزيزها، وجمع الناس من كل أنحاء العالم والاحتفاء بما يوحدنا، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم.

إنجازات

وأكد أن جناح مجلس التعاون في «إكسبو 2020 دبي» يشارك فيه جميع القطاعات والمكاتب والهيئات والمنظمات التابعة لمجلس التعاون لإبراز وتجسيد التعاون والتكامل في مختلف المجالات، ويجسد مسيرة المجلس وإنجازاته، ويبرز للعالم قوة المجلس وتكامله.

100 فعالية

وقال آل الشيخ: «أقمنا من خلال هذا الجناح أكثر من 100 فعالية حتى تاريخه منها عروض جوية وفعاليات تخص الطفل وأصحاب الهمم ورواد الأعمال وغيرها، إضافة إلى الاحتفال بالأيام الخليجية والعالمية منها يوم الحياة الفطرية ويوم المعلم وغيرها، بالإضافة إلى عقد اجتماعات لبعض لجان العمل الخليجي المشترك».

فعاليات مقبلة

وأكد أن علينا أن نعمل بجهد مضاعف لتحقيق المزيد من الإنجازات، وأن الفترة المقبلة ستشهد الاحتفال بذكرى تأسيس مجلس التعاون، حيث سينعقد في «إكسبو 2020 دبي» في 16 مارس المقبل ليسبق الموعد الرسمي للتأسيس الذي يصادف 25 مايو من كل عام، حيث سيقيم الجناح احتفالات كبرى في جميع الساحات بمعرض إكسبو إضافة عروض جوية.

وقدم خالد بن إبراهيم آل الشيخ الشكر والثناء على التسهيلات الكبيرة التي قدمتها دولة الإمارات لكل الأجنحة المشاركة في المعرض.