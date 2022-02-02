علوم الجينوم ثورة في علاج الأمراض

المصدر: دبي - البيان

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قال السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إنه يجب التعاون في عصر الجينوم لابتكار حلول لمواجهة أمراض القلب والأوعية والسرطان، وأكد في حوار مع خدمة أخبار إكسبو على ضرورة ممارسة الرياضة والابتعاد عن أكل الدهون الحيوانية وتناول زيت الزيتون.. وفيما يلي نص الحوار:

يجمع إكسبو 2020 دبي بين ألمع عقول الكوكب معاً للعمل من أجل مستقبل أفضل. لدينا أيضاً أسبوع الصحة واللياقة هذا الأسبوع. ما رأيك في أعظم التحديات بمجال الصحة حالياً؟

الحياة تمضي، وإذا ما أردنا أن نسأل أولاً ما هي تحدياتنا لا بد لي من القول إنه لا يوجد خبير في كل شيء، وما سأقدمه لكم هو بعض الشيء، وبصفتي طبيباً جراحاً أستطيع أن أتحدث عن تحديات أمراض القلب، وخاصة أمراض قصور القلب، فهي مشكلة كبيرة لأنها تزداد، وهذا يؤثر على اقتصاد الدول لأنه إذا لم يكن المجتمع بصحة جيدة وسعيد، فلا يمكنه أن يكون منتجاً.

كما ستقوم الدول بتحمل الكثير من مصاريف العلاج، وبالتالي سيعاني العالم من عواقب اقتصادية كبيرة بسبب قلة الإنتاج ومصاريف العلاج. اليوم من المهم أن نقول ما هي التحديات والأهم من ذلك بكثير أن نحصل على الإجابة التي تمكننا من تخطي التحديات، ومن دون ابتكار الحلول لا يمكننا أن نحقق الاستقرار المالي وبالتالي السعادة.

كيف تقيم مشروع جينوم مصر، وماذا تحقق حتى الآن وما هي المرحلة التالية؟

أعظم ما تحقق أننا نجتمع معاً كمجموعة وهو ما كان ليحدث من قبل، حيث يجب أن نتعاون في عصر الجينوم لابتكار علاج لمواجهة الأمراض، وعلوم الجينوم البشري ستكون قادرة على التغلب على أمراض القلب والأوعية الدموية وأيضاً السرطان وغيرها من الأمراض.

ما هي نصيحتك لصحة أفضل؟

الاهتمام بالصحة وممارسة الرياضة، وتبني أسلوب حياة صحي والاهتمام بالجسد من شأنه أن يطيل العمل، وأيضاً تحقيق السعادة من خلال القيام بالعمل الذي نحب أن تقوم به، والابتعاد عن الحزن، فالحزن يؤذي القلب، وأيضاً الابتعاد عن أكل الدهون الحيوانية، والإكثار من تناول زيت الزيتون.

إكسبو 2020 دبي يتمحور حول الإلهام، ما هو أكبر مصدر إلهام لك؟

كل اكتشاف يصب في مصلحة البشرية يلهمني، ويدفعني لمواصلة العمل، ويحفزني لاكتشاف الشيء الذي من شأنه أن يولد السعادة ورفاهية الحياة، وزيادة العمل الجماعي لاكتشاف ما يمكننا أن نقدمه للمجتمع وللعالم.