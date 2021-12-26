رئيسة المشاريع الخاصة في «طلبات» لـ «البيان»: نخطط لتوظيف روبوتات التوصيل خارج «إكسبو»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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قالت ماريا استيفان، رئيسة المشاريع الخاصة في «طلبات» إن الشركة الرائدة في تكنولوجيا توصيل الطعام تخطط لنقل تجربة روبوتات التوصيل الذاتية التي أطلقتها الشركة في «إكسبو 2020 دبي» بعد انتهاء المعرض ونقلها إلى أماكن أخرى ضمن الإمارات والمنطقة انطلاقاً من دبي، مؤكدة أن المعرض العالمي فرصة ثمينة لتجربة التقنيات الجديدة ومنها الابتكارات الحاصلة في سوق التجارة الإلكترونية السريعة، والتي من المتوقع أن يصل حجمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حوالي 20 مليار دولار (73 مليار درهم) بحلول 2024، مدفوعاً بقطاع توصيل الطعام بشكل أساسي.

وأضافت استيفان، التي تحمل إجازة في هندسة الفضاء من أسبانيا وعملت في قطاع الطيران والفضاء قبل انتقالها إلى «طلبات»، في تصريحات لـ «البيان»، إن الشركة تتعاون حالياً مع إدارة «إكسبو» والجهات المختصة لإطلاق برنامج تجريبي لتوصيل الطعام في إكسبو بواسطة عدد من طائرات الدرون الذاتية وفق ما يعرف بنموذج الطيران ضمن النطاق البصري، وذلك تماشياً مع رؤية الحكومة لتطوير وتنفيذ الأفكار المبدعة على أرض الواقع ورسم صورة عن مستقبل توصيل الطعام للزوار. وفيما يلي نص الحوار:

ما عدد روبوتات التوصيل من طلبات المتوفرة في إكسبو؟

يتوافر حالياً 10 روبوتات توصيل ذاتية في إكسبو تقوم بتوصيل الطلبات إلى ثمانية أكشاك موجودة بمواقع استراتيجية منتشرة على كامل أرض الحدث. وتم تزويد هذه الروبوتات بخريطة متكاملة ومبرمجة ومدمجة لموقع إكسبو بالاعتماد على أحدث التقنيات، لمساعدتها على التنقل في أرجائه بكل سهولة ويسر.

نقاط توصيل

ما عدد نقاط التوصيل التي تستطيع روبوتات التوصيل من طلبات الوصول إليها حالياً؟

لدينا ثماني نقاط توصيل واستلام موجودة بمواقع استراتيجية منتشرة على كامل أرض إكسبو. وقمنا ببرمجة الروبوتات لتوصيل الطلبات إلى هذه الأكشاك الثمانية وضمان تجربة استلام في غاية السهولة والبساطة للعملاء، على الرغم من قدرة روبوتات التوصيل على توصيل الطلبات إلى أي وجهة في إكسبو. ويمكن لروبوتات التوصيل من طلبات وعمال التوصيل على دراجات السكوتر الكهربائية توصيل الطلبات إلى هذه الأكشاك. وقطعت دراجات السكوتر الكهربائية وروبوتات التوصيل معاً مسافة تجاوزت 1800 كم في مختلف أنحاء موقع إكسبو في شهر أكتوبر، أي ما يعادل المسافة بين الإمارات والأردن تقريباً. كما قدمت أكشاك التوصيل الثمانية المنتشرة في إكسبو خدماتها لأكثر من 20% من عملاء «طلبات» في أكتوبر.

أكشاك

هل تخططون لزيادة عدد أكشاك التوصيل؟

لا، ليس هناك خطط لزيادة عدد الأكشاك، فهي تلبي احتياجاتنا واحتياجات إكسبو في الوقت الحالي.





1000 طلب

ما عدد طلبات التوصيل التي أنجزتها روبوتات التوصيل من «طلبات» حتى الآن؟

تقوم روبوتات التوصيل بتسليم أكثر من ألف طلب شهرياً في إكسبو، بمعدل وقت تسليم لا يتجاوز 26 دقيقة. وحظيت هذه الروبوتات بإعجاب الجمهور، حيث أوقفها الزوار أثناء قيامها بتوصيل الطلبات إلى الأكشاك، وعلى الرغم من سعادتنا بتفاعل الجمهور مع الروبوتات، إلا أن إيقافهم لها يزيد من وقت تسليم الطلبات. حيث يقوم الروبوت الذاتي بتعديل مساره لتجنب الناس أو يقوم بالإبطاء لتفادي الزوار علماً بأن طريق الروبوت مرسوم مسبقاً ويمتد من المقر الرئيسي لطلبات وحتى نقاط التوصيل الثماني المنتشرة في المعرض والتي يمكن للمستخدم اختيار الأقرب منها بحسب موقعه داخل المعرض.

20 %

ما حصة الروبوتات الذاتية في إجمالي عمليات التوصيل في «طلبات»؟

يصل معدل حصة الروبوتات إلى حوالي 20% من إجمالي عمليات التوصيل التي تقوم بها «طلبات» في إكسبو. فالكثير من زوار المعرض يرغبون في تناول الطعام في مقر «طلبات» ولا بأس بذلك خصوصاً وأن الزوار يحظون خلال زيارتهم لطلبات برؤية وسائل وتقنيات ومعروضات وعملية تحضير الطعام والتوصيل التي تتمتع بأقصى قدر ممكن من السرعة والكفاءة، بالإضافة إلى رؤية روبوت «الباريستا» وهو يقوم بتحضير القهوة والآيس كريم.





وزن ومسافة

ما الحد الأقصى لوزن طلبات الطعام الذي يمكن للروبوتات توصيله، وما هي أطول مسافة يمكنها قطعها؟

لا يتم برمجة الروبوتات للعمل بمسافة محددة، وإنما يمكنها العمل لمدة 10 ساعات في كل عملية شحن كاملة للبطارية. ويمكن للروبوتات توصيل طلبات بوزن 50 كيلوجراماً بسرعة مترين بالثانية في موقع إكسبو باستخدام تكنولوجيا تحديد المواقع GPS، ولذلك فهي غير مقيدة بمسافة وإنما تمت برمجتها لتوصيل الطلبات إلى مواقع محددة في إكسبو. وتم تصميم روبوتات التوصيل بالشراكة بين «طلبات» ومجموعة «ترمينوس» بهدف توصيل طلبات الطعام بكفاءة عالية.





دراسة

هل تعتزمون نشر هذه الروبوتات في مكان آخر قريباً؟ وهل هناك معلومات محددة عن الموقع والتوقيت؟

نعم، نقوم حالياً بدراسة هذا المشروع، وهو في طور الإعداد والتجربة. فقد تابعنا عمل روبوتات التوصيل في إكسبو ولاحظنا الاهتمام الكبير الذي حظيت به من الجمهور والقيمة الكبيرة التي تقدمها لشركائنا من المطاعم والعملاء وبالنسبة لنا كشركة من خلال تحسين كفاءتنا التشغيلية ونشر الابتكار والتكنولوجيا في جميع قطاعات العمل.

وسنركز اهتمامنا في المرحلة المقبلة على نقل تجربة روبوتات التوصيل على المباني السكنية والمجمعات المغلقة المخدمة في دبي، ومن ثم نقلها إلى المنطقة بشكل أوسع. وفي إطار سعينا لتقديم خدمات مريحة للعملاء باستخدام روبوتات التوصيل الذاتية وتوفير منتجات العلامات التي يحبها الناس بكل سهولة.

درون

ما خططكم المستقبلية؟

نتعاون حالياً مع إدارة إكسبو ومؤسسة دبي للمستقبل لإطلاق برنامج تجريبي لتوصيل الطعام بواسطة طائرات الدرون الذاتية وفق ما يعرف بنموذج الطيران ضمن النطاق البصري أو «VLOS»، التي يتم رؤية مسارها طوال الوقت من خلال موظف يقف على سقف مبنى طلبات، وذلك بهدف رسم صورة للزوار عن مستقبل توصيل الطعام. وهذه الدرونات آمنة تماماً وتتمتع بباراشوت للهبوط بأمان في حال توقفت عن العمل لأي سبب كان. وستكون تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من الدرون في توصيل الطعام. كما نهدف كذلك لتجربة توصيل الطعام بالدرون بنموذج الطيران خارج النطاق البصري «BVLOS» التي تحتاج لمزيد من الضوابط وذلك بعد إكسبو وبالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.