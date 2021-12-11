بابلو زاباليتا: امتلكني شعور رائع لرؤية "التانغو" وصور مارادونا في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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لا شك بأن لقاء اللاعب الأرجنتيني بابلو زاباليتا يعد فرصة استثنائية تشبه كثيراً المكان المميز الذي حدث فيه اللقاء، وهو إكسبو 2020 دبي، وبذلك تكون المناسبة والمكان شبيهين من جانب الأهمية والتميز، ومحاور الحديث.

كان بابلو لاعب كرة قدم سابق من الأرجنتين، يلعب في مركز الظهير الأيمن فاز مع مانشستر سيتي بجميع منافسات إنجلترا: كأس الاتحاد (2011)، الدوري الإنجليزي الممتاز (2012 و2014)، كأس الرابطة (2014 و2016) ودرع الاتحاد (2012).

وقبل انضمامه إلى السيتي، لعب زاباليتا في الدوري الإسباني مع نادي إسبانيول، وفاز معه بنسخة 2005–06 من كأس ملك إسبانيا. لعب مع مانشستر سيتي في 333 مناسبة على مدى 9 مواسم قبل أن ينضم إلى وست هام يونايتد في صيف 2017، ومثّل الأخير في 80 مناسبة على مدى ثلاث مواسم، قبل أن يعلن اعتزاله رسمياً في السادس عشر من أكتوبر 2020.



وتحدث بابلو زاباليتا خلال حوار صحافي، عن زيارته إلى إكسبو 2020 دبي، وعن خطوته التالية في كرة القدم، وإمكانية توجهه نحو التدريب والإدارة، وحول مستقبله وطموحه بعد الاعتزال، وتالياً نص الحوار.



لقد زرت جناح الأرجنتين في وقت سابق اليوم. كيف كانت انطباعاتك؟

-لقد شعرت بالحنين والدهشة لأنني ولدتُ في الأرجنتين، وكنتُ صغيراً جداً عندما غادرتها. لقد عشتُ في أوروبا لسنوات طويلة، لكن ما يزال لرؤية بلدك وشعبك وقع خاص. تمكنتُ من رؤيتهم يرقصون التانغو، وتوفرت صور كثيرة لدييغو مارادونا، لذا كان شعوراً رائعاً. أحب بلدي، ولا يزال لدي أقارب هناك، وأرجو أن تتسنى لي فرصة الذهاب إلى الأرجنتين قريباً.



ما خطوتك التالية في كرة القدم؟ هل تطمح إلى التدريب أم الإدارة؟

-أستمتع بوقت فراغي حالياً. فلاعب كرة القدم يلعب الكثير من المباريات في الموسم ولا يجد الوقت الكافي للاستمتاع مع عائلته. لدي ولدان صغيران أكرس كل وقتي لهما، وأمنحهما الرعاية حتى يكبرا، وأشاهد المباريات معهما، ونسافر معا. قد يكون التدريب من المهام التي ربما أرغب في تأديتها في المستقبل. أؤدي مهام التدريب في المباريات الآن، وأشارك في فعاليات مع فريق مانشستر سيتي، ومختلف الجهات الراعية، وأشارك أيضاً في التحليل الرياضي على التلفزيون. إنها حياة مختلفة بعد كرة القدم؛ يحتاج المرء إلى المجال المناسب ليعيش سعيدا، وبالطبع سأشارك دائما في مجال كرة القدم. لقد فعلتُ ذلك لسنوات طويلة، وأحب الكرة كثيرا.



هل سنراك في هذا الجزء من العالم بصفة ما خلال نهائيات كأس العالم العام المقبل؟

-تبقت سنة واحدة حتى نهائيات كأس العالم، وسيشارك فيها منتخب الأرجنتين، وسيكون رائعاً لو تمكنتُ من حضور بعض المباريات هناك. أحب السفر إلى الشرق الأوسط فالطقس رائع، وأقضي دائماً بعض الوقت في أبوظبي ودبي، لذا آمل بأن تتاح لي الفرصة للعودة إلى المنطقة في العام المقبل.

