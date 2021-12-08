بهزود عبد الرحيموف من إكسبو 2020: وُلدت لأكون عازفاً للبيانو

المصدر: البيان

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"وُلدت لأكون عازفاً للبيانو".. بهذه العبارة قدم بهزود عبد الرحيموف عازف البيانو الأوزبكستاني، نفسه، بعد حفل ساحر أحياه على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي.

يتمتع بهزود عبد الرحيموف بالموهبة المتألقة التي قادته للشهرة العالمية، إذ وصفته صحيفة الاندبندنت البريطانية بالقول :"أنه عازف البيانو الأكثر إنجازا في جيله"، يبلغ عبدالرحيموف من العمر الـ 30 عاماً، وحصد خلال مسيرته الفنية الكثير من الجوائز العالمية، منها ذهبية مسابقة لندن الدولية لعزف البيانو، وهو بعمر 18 عاماً.

وتحدث عبد الرحيموف في حوار صحافي، عن مسيرته المهنية، وعن استعداداته للحفل الذي قدمه على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، وحول شعوره أثناء عزفه لجمهور عالمي متنوع كجمهور إكسبو، ورؤيته لهذا الحدث الدولي الأضخم في العالم، وتالياً نص الحوار.



عرف عن نفسك في جملة واحدة؟

-اسمي بهزود عبد الرحيموف، وأنا من أزوبكستان، ولدي قناعة بأنني وُلدت لأكون عازفا للبيانو!



كيف أعددت لحفلك الذي قدمته على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 ؟

-أعددت برنامجاً متنوعاً، يعكس تنوع زوار الحدث الدولي على اختلاف ثقافاتهم، لتقديمه خلال هذا الحفل الاستثنائي، الذي قدمت خلاله معزوفات لمجموعة من أجمل السيمفونيات العالمية لعمالقة الموسيقى الكلاسيكية مثل شوبان، وليست، وبروكوفييف، وملحنين بارزين آخرين. وهي مجموعة اخترتها بعناية لتلائم ذائقة أكبر عدد ممكن من المستمعين،كما تضمنت المقطوعات الموسيقية التي قدمتها خلال الحفل، معزوفة من أوزبكستان بعنوان Bibihanum للملحن الأوزبكي ديلوروم أمانولايفا.

كيف كان شعورك أثناء عزفك لجمهور عالمي متنوع كجمهور إكسبو 2020؟

-شعرت بالفخر والحماس، وخاصة لأن مشاركتي تأتي في إطار البرناج الثقافي لأوزبكستان، وطني الحبيب، الذي يشارك بجناح مميز في إكسبو 2020، كما أبهرتني الأجواء الاحتفالية التي تطغى على كافة أرجاء موقع إكسبو 2020، فضلاً عن التجهيزات العالمية لمنصة حديقة اليوبيل، وتنوع وحماس الجمهور الذي كان حاضرا خلال الحفل، وهو ما جعله حفلا شديد التميز بالنسبة لي وسيبقى في ذاكرتي لفترة طويلة.