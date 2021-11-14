جرانيت شاكا وبن وايت: من المدهش لقاء معجبي نادي أرسنال في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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أعرب جرانيت شاكا وبن وايت من نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إكسبو 2020 دبي، يوم الجمعة، عن دهشتهما للقاء المعجبين أثناء التجول في أنحاء الموقع، في إطار الشراكة المعقودة بين نادي أرسنال وإكسبو 2020 دبي، التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.



وفي إطار الشراكة مع إكسبو 2020، سيبتكر لاعبو الفريق الأول في نادي أرسينال، محتوى فريداً يهدف لنقل الأحداث والفرص الرائعة التي يقدمها الحدث الدولي لزواره، كما سيُمنح إكسبو 2020، وفقا لهذه الشراكة حضورا بارزا عبر الشاشات الرقمية المحيطية في استاد الإمارات، ملعب أرسنال في لندن، أثناء انعقاد المباريات، فضلا عن تمكين الحدث الدولي من الوصول إلى قاعدة المعجبين العالمية للنادي من خلال مجموعة واسعة من الحقوق الرقمية.



بين زيارة جناح الإمارات، وبرج المراقبة في حديقة الثريا، وشلالات إكسبو 2020، رحب كل من جرانيت تشاكا، لاعب خط وسط أرسينال، وكابتن فريق سويسرا، وبن وايت، مدافع نادي أرسنال وفريق إنجلترا، بالمشجعين، بمن فيهم أعضاء نادي أرسنال الإماراتي، النادي الرسمي لمشجعي الفريق في الإمارات، ضمن جلسة أسئلة وأجوبة، دار خلالها الحوار التالي:



هلا أخبرتمانا عن الأنشطة التي قمتما بها اليوم في إكسبو 2020؟

بن وايت: لقد فعلنا الكثير، حيث بقينا هنا طوال اليوم، في جناح طيران الإمارات، واطلعنا على الجوانب اللوجستية للطائرات، وكيفية بناؤها، كما قمت بصنع طائرتي الخاصة، وكان ذلك شيقا للغاية، حتى وإن لم تكن طائرتي التي صممتها رائعة المظهر! لكننا حظينا بيوم رائع بالفعل، كماحضرنا لتونا جلسة أسئلة وأجوبة والتقينا بالمعجبين.



غرانيت تشاكا: إنها لتجربة رائعة أن نكون هنا للمرة الأولى، ونلتقي بالجميع، ونشاهد أشياء رائعة في جناح طيران الإمارات أيضا، أنا حقا أشعر بالسعادة لخوضي هذه التجربة.



يحظى نادي أرسنال بمتابعة عالمية واسعة، فكيف تشعران عند مقابلتكما لجماهير النادي في أنحاء العالم خلال زيارات كهذه؟

بن وايت: لقد كان القدوم إلى هنا ورؤية مشجعين لا نراهم عادة أمر جيد بالفعل، وخاصة بعد الحرمان من مثل هذه اللقاءات خلال العام الماضي، الذي لم يكن مثاليا بالنسبة للجميع، لذا فقد كان من الجميل أن نأتي إلى هنا ونرى معجبينا مجددا وأن نلتقي بهم وجها لوجه.



تشاكا: لقد شعرت بدهشة عارمة بالفعل، حيث حضر أناس كثر للقائنا وكان الأمر مدهشا، خاصة بعد أن رأينا كمية الدعم التي نلقاها في شتى أقطار العالم، أشكر المشجعين على حضورهم اليوم، ونعدهم بأن نقدم لهم شيئا مميزا أيضا.



بعد زيارتكما لجناح طيران الإمارات، ومع خطتكما لزيارة حديقة الثريا، ما هو رأيكما في إكسبو 2020 حتى الآن؟ وما هي أبرز انطباعاتكما عنه؟

وايت: أعتقد على الأرجح أن أبرز انطباع لدي هو سعادتي بإتاحة الفرصة لي لصنع طائرتي الخاصة، ولكي نكون منصفين، فقد دخلت أنا وغرانيت في منافسة صغيرة لنرى من منا سيقوم بصنع التصميم الأجمل! وأتطلع الآن حقا إلى رؤية الكثير من الأمور في إكسبو 2020 دبي.



تشاكا: إنها المرة الأولى التي أكون فيها هنا، وهي تجربة رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.



يتمحور أحد أهداف إكسبو 2020 حول خلق مستقبل أفضل، وهو هدف يتشاركه مع لاعبي كرة القدم أمثال ماركوس راشفورد، الذي عمل في مشاريع اجتماعية خارج نطاق لعبة كرة القدم، برأيكما كيف يمكن لكرة القدم أن تجعل من العالم مكانا أفضل؟

وايت: بالنظر إلى المكانة التي يشغلها بعض هؤلاء اللاعبين، بجانب وجود جمهور من المتابعين لهم على منصات التواصل الاجتماعي، فإنه بالتأكيد سيكون بمقدورهم التأثير على الأشخاص بالطريقة الصحيحة، ومن الواضح هنا اليوم، أنني رأيت الكثير من الأشياء المختلفة التي لم أرها من قبل والتي يحاول القائمون عليها العمل بجهد لأجل مساعدة هذا الكوكب.



بن وايت، كيف كان موسمك الأول مع آرسنال حتى الآن؟ وما هي آمالك لبقية الموسم؟

بن وايت: الموسم الأول كان جيدا حقا، ورغم أننا لازلنا في بداياته، إلا أننا تمكنا في الوقت الحالي من تقديم أداء جيد في المباريات التي خضناها، وآمل بأن يكون عنان السماء هو الحد الأقصى لطموحاتنا.



غرانيت، ما هي آمالك لبقية الموسم مع أرسنال؟

تشاكا: نحن نقدم أداءً جيدا خلال المباريات في الوقت الحالي. كما أننا نتمتع ببنية جسدية جيدة، ونحاول الحفاظ على ذلك حتى نهاية الموسم، وبالطبع، نرغب في العودة إلى دوري أبطال أوروبا، لكن من أجل تحقيق ذلك، تقتضي الضرورة القيام ببعض التحسينات اللازمة.



من وجهة نظرك ما هي الأمور التي يتعين عليك القيام بها للوصول إلى تلك التحسينات المنشودة؟

تشاكا: علينا أن نخوض اليوم بيومه، واللعبة تلو الأخرى، وأن نتدرب بقوة، ومن ثم ستأتي النتائج تلقائيا.



إنجلترا وسويسرا ستلعبان في تصفيات كأس العالم 2022 نهاية هذا الأسبوع، هل تطمحان للعودة إلى الشرق الأوسط مجددا للمشاركة في كأس العالم العام المقبل؟

وايت: نعم ، دعونا نأمل ذلك. هذا هو الهدف – لنرتقب ماذا سيحدث!



غرانيت: نعم ستلعب سويسرا ضد إيطاليا مباراة كبيرة. إنه لأمر مؤسف أن لا أكون هناك، لكن بالطبع الكل يريد أن يشارك في كأس العالم ، ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك.

