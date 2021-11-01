كولومبيا: الإمارات تواصل اجتياز القمم

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد خوان بابلو كافيليير، المفوض العام لكولومبيا في إكسبو 2020 دبي، أن بلاده تنظر إلى الإمارات كدولة رائدة تستحق كل تقدير، حيث تعتبرها مثالاً يحتذى في الاستجابة للتحديات ومواجهة الأزمات، ويتجلى ذلك بقدرتها على تنظيم الحدث العالمي الأبرز «إكسبو 2020 دبي» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في ظل التداعيات والتأثيرات العالمية التي أحدثها انتشار فيروس كورونا، مضيفاً: «يشكل هذا الحدث اليوم منصة عالمية للتفاعل والتلاقي من جديد وتعزيز التعاون بين مختلف دول العالم».

وقال كافيليير لــ«البيان» إن الإمارات وفي عامها الخمسين، تواصل اجتياز القمم مدفوعة بالرؤية السديدة لقيادتها الرشيدة، حيث أصبحت اليوم مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع وقوة اقتصادية وسياسية فاعلة ومؤثرة حول العالم.

ولفت إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات شكل عنصراً أساسياً في تعزيز مكانتها كمركز عالمي يربط بين العالم، وساهم في بناء علاقة قوية مع أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص، أما بالنسبة لكولومبيا، فهي تؤمن بأهمية التعاون الاقتصادي مع الإمارات في زيادة تدفق الاستثمارات وتطوير العلاقات التجارية.

وأضاف: يُعد إكسبو 2020 دبي أحد أبرز إنجازات دولة الإمارات، وهو يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مكانة الإمارات كدولة قوامها التسامح والفرص وتعزيز الآفاق نحو مستقبل مستدام، وكمركز للتعاون والتنسيق على المستوى العالمي. وأكد كافيليير أن إكسبو 2020 دبي يشكل انطلاقة قوية في مسيرة الإمارات نحو التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات التجارية والشراكات الاستراتيجية مع العديد من الشركاء حول العالم.

وحول توقعاته لمستقبل الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، قال كافيليير: «نحن نتطلع بثقة حيال الخمسين عاماً المقبلة، وما ستحمله معها من ازدهار ونجاح لدولة الإمارات، وكلنا يقين بما ستحققه من إنجازات ريادية عالمية في مختلف المجالات».