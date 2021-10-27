مدير الجناح لــ « البيان »: «إكسبو دبي» مؤشر عودة الحياة إلى طبيعتها

المصدر: دبي- وائل نعيم

تمثل السياحة بوابة تشيلي للعالم، فهي بلد المتناقضات، إذ يبلغ طولها 4300 كم، وتتميز بأقاليم متنوعة تتيح الاستمتاع بمزايا مناخ معتدل في موسمي الصيف والشتاء، مع إمكانية استكشاف الغابات في أقصى الجنوب بغض النظر عن الوقت خلال العام. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأقاليم متداخلة من خلال مشاهد طبيعية ساحرة، إلى جانب مراكز رئيسية لدراسة الكون مثل المراصد الفلكية في شمال البلاد أو حتى بعض مراكز المغامرات السياحية الموزعة على امتداد أقاليمها الشاسعة.

وقال «فيليب ريبيتو»، المفوض التجاري ومدير الجناح التشيلي في إكسبو 2020 دبي لــ «البيان»: «يمثل إكسبو دبي بالنسبة لنا بمثابة مؤشر لعودة الحياة والنشاط الاقتصادي إلى طبيعته، وهو ما يحفزنا على مضاعفة جهودنا لترسيخ مكانتنا والنهوض مجدداً بالقطاعات التي تأثرت بالوباء. واليوم، وعبر مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي، نريد أن لا يقتصر توصيفنا على بلد التناقضات فقط، وذلك من خلال إبراز أنفسنا كبلد يتميز بسماوات بلورية لاستكشاف الفضاء، ويمتلك أراضي خصبة لزراعة الأغذية الوظيفية، ومساحات شاسعة لتوليد الطاقة المستدامة، وهذه ستكون محور تركيز لنا في إكسبو دبي.

تجارب

وتابع: سيتم توفير التجربة الثانية في جناحنا خلال الفترة من 3 ديسمبر إلى 15 يناير، وستكون عبارة عن غرفة للتجارب الحسّية ستمكن زوار جناحنا من القيام بزيارة افتراضية إلى منطقة باتاغونيا الجنوبية لاختبار التباين بين الصحراء وهذا المشهد البانورامي لنهاية العالم. وستقوم وكالة خدمة السياحة الوطنية - سيرناتور«Sernatur» التابعة لوزارة الاقتصاد والتنمية والسياحة في تشيلي، بتوفير هذه التجربة أيضاً خلال أسبوع السياحة، الذي سيقام في الفترة ما بين 9 إلى 15 يناير في جناحنا، وسيشتمل الأسبوع على زيارة بعثة تجارية من تشيلي إلى إكسبو، وكذلك إقامة ندوات وأنشطة مرتبطة بالقطاع لتعزيز حضورنا في الأسواق العالمية من خلال المعرض العالمي في دبي.

ترويج

وأضاف: في ظل الوباء، توجب إعادة توجيه الأموال إلى قطاعات أخرى، وكذلك إلى التدابير الصحية الصارمة التي اتخذناها لحماية أنفسنا من تفشي فيروس كوفيد 19، وهو ما أرغمنا على تعليق دخول السياح، ولكننا نعمل حالياً على الترويج لعودة بلادنا كوجهة جاذبة لمختلف أنواع الأنشطة. وفي هذا الإطار، فإننا نحظى بدعم الحكومة ونأمل بالاستمرار بذلك، كما تستمر وكالة خدمة السياحة الوطنية - سيرناتور، بالتعاون مع القطاعات الأخرى، بمواصلة تطوير الخطط والأنشطة للترويج للسياحة التشيلية باستخدام منصة الحدث الدولي في دبي، حيث سيتيح لنا إكسبو التواصل مع كبرى شركات السياحة الدولية للتعريف أكثر بمقومات قطاع السياحة في تشيلي، وهو ما سيسهم بالتأكيد في زيادة عدد السياح الدوليين إلى تشيلي خلال المرحلة المقبلة.

وذكر أنه ليس ممكنا إجراء تحليل للسياحة خلال العام 2020، نظراً لأن الوباء تسبب بقدر كبير من عدم الاستقرار، خاصة بفعل القيود المرتبطة بالوباء. ولكن بالمقارنة بالأعوام السابقة، كان قطاع السياحة، النشاط الاقتصادي الرابع الأكثر أهمية في بلادنا، وواحداً من نقاط الاهتمام الرئيسية، لذا نأمل بأن نتمكن، من خلال مشاركتنا في معرض إكسبو 2020 دبي العالمي، وخطة التطعيم الجارية، من استئناف نشاط هذا القطاع.

مواقع سياحية

وقال فيليب ريبيتو سأكتفي بذكر بعض المواقع التي لا يجب تفويتها عند زيارة تشيلي للمرة الأولى، وهي أولاً: مدينة سان بيدرو دي أتاكاما، التي تقع بالقرب من الصحراء الأكثر جفافاً حول العالم، وبفضل موقعها المتميز في شمال البلاد وأجوائها الكريستالية الصافية، فإنها تعتبر الموقع المفضل لمنشآت المراصد الفلكية الأكثر أهمية حول العالم، ثانياً: سانتياغو، المكان المفضل لممارسة الرياضة بالقرب من جبال الأنديز، ويمكنك أيضاً التوجه منها إلى ما يُعرف بـ«جوهرة المحيط الهادئ _ فالبارايسو» وهي الميناء الرئيسي في تشيلي، حيث يمكن الاستمتاع بأشهى الأطباق لدينا مع تذوق أفضل المأكولات البحرية التشيلية.

ومن بين المحطات الأخرى التي لا يمكنك تفويتها عند زيارة تشيلي «جزيرة الفصح»، موطن ثقافة «رابا نوي» الغامضة. وهناك أيضاً البحيرات والبراكين في جنوبي تشيلي والتي تقدم خيارات كثيرة للأنشطة الخارجية في الهواء الطلق. وأخيراً وليس آخراً، واحدة من أبرز المحطات هي توريس ديل باين في منطقة باتاغونيا، والتي تُعرف بالأعجوبة الثامنة في العالم. ويمكن التعرف إلى القائمة الطويلة من مواقع الجذب السياحي في تشيلي عند زيارة جناح تشيلي في إكسبو دبي.

تبادل تجاري

وأوضح فيليب ريبيتو، أن التركيز العام لمشاركة تشيلي في إكسبو ينصب أيضاً على تعزيز التبادل التجاري بين تشيلي والإمارات والعالم، وتقوية مكانتنا كمركز للأعمال التجارية. ولا يختلف الأمر بالنسبة لقطاع السياحة، حيث نريد أن نلتقي بالمستثمرين المحتملين، وشركاء الأعمال، لكننا نريد أيضاً أن نُظهر للعالم الإمكانيات والمقومات التي تتمتع بها تشيلي كوجهة سياحية. إننا نعلم بأن موقعنا في «نهاية العالم»، يجعل الكثيرين بحاجة لمعرفة المزيد عنا، واستكشاف عناصر الجذب التي نملكها، ولا توجد منصة في العالم أفضل من إكسبو 2020 دبي لتعريف الزوار من مختلف أنحاء العالم بما يريدون معرفته عنا.