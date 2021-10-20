الفنان العالمي سامي يوسف: أعمالي الموسيقية تتماشى وشعار إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

أكد الفنان العالمي سامي يوسف أن الموسيقى التي يقدمها تتماشى وشعار إكسبو 2020 دبي "تواصل العقول وصُنع المستقبل" لأجل واقع أفضل، وهي اللغة المشتركة التي يفهمها الجميع.

وأوضح سامي يوسف في حوار أجرته معه خدمة أخبار إكسبو، أن عرض "ما وراء النجوم" هو عمل تاريخي كبير يليق بإمارة دبي وإكسبو 2020 دبي، هذا الحدث الدولي الكبير الذي يتطلب أعمالاً فنية عالمية تليق بمستواه؛ كما أن العرض من أجمل ما عملت عليه في السنوات الأخيرة، مع فريق رائع موهوب ومشكل من مختلف الجنسيات".

وأشار يوسف إلى أن "ما وراء النجوم" هي قصة مستوحاة من القرآن الكريم، تذهب بالجمهور في رحلة موسيقية فريدة تتناغم موسيقاها مع نوعية الحضور القادم من مختلف دول العالم.



جمهور إكسبو 2020 دبي ينتظرك بشغف كبير.. ما هدية سامي يوسف لهذا الجمهور؟

-أنا سعيد جداً بالتواجد في إكسبو 2020 دبي. هذا الحدث العالمي الضخم الذي يقام في دبي، وهي واحدة من أجمل مدن العالم ومدينة حيوية على مدار السنة. سأقدم لزوار إكسبو 2020 دبي عرضا موسيقيا كبيراً جداً يحمل اسم "ما وراء النجوم"، لمدة 75 دقيقة. وقد عملنا لأجل هذا الحفل مدة طويلة مع فريق رائع وموهوب. هذا العرض يتماشى ورؤية دبي ودولة الإمارات ككل، لذلك أنا فرح جداً به، وأنا على قناعة من أنه سينال إعجاب الزوار.



سامي يوسف معروف بتعدد لغاته، مثل التركية والإنجليزية والأوردو. هل يمكن أن تغني كل هذه اللغات في دبي، باعتبارها لغات اعتاد الناس على سماعها وتتحدث بها أعداد كبيرة هنا؟

-لقد غنيت باللغة الإنجليزية في بريطانيا وغنيت في أذربيجان بالأذرية، واعتدت على التنوع اللغوي وهو رائع جداً، فأنا نشأت في لندن، وهي مدينة متنوعة اللغات مثل دبي تماماً، وأحمل الكثير من الذكريات عن البلاد والأسماء والدين، وهو شعور مختلف تماماً كالذي يربط بيني وبين دبي لأنها مدينة تذكرني بأمور كثيرة.



هل يمكن أن تحدثنا قليلاً عن عرض "ما وراء النجوم"؟

-"ما وراء النجوم" هو عرض تاريخي وعمل كبير يليق بإمارة دبي، ويليق بإكسبو 2020 دبي، هذا الحدث الدولي الكبير الذي يتطلب أعمالاً فنية عالمية تليق بمستواه؛ لذلك، عملنا على استلهام قصة حقيقة مستوحاة من القرآن الكريم. والعرض هو جولة موسيقية تتضمن مقدمة وأجزاء يتشارك فيها كل العالم عبر حلقات "الوصل"، وهو الاسم القديم لإمارة دبي، وهو ما نقدمه أيضاً في "ما وراء النجوم". إدراج اسم دبي القديم راجع إلى ما تفعله وتقدمه للعالم ليس من الآن فقط، بل منذ أمد بعيد، وهو ما يتماشى وروح "ما وراء النجوم".



هل يمكن لمحبيك وزوار إكسبو 2020 دبي الاستماع إلى أغانيك السابقة خلال الحفل، والتي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب؟

-أنا فخور جداً بما أديته في السابق من أغان نالت حظا كبيرا من الانتشار بين الجمهور، ويسعدني ويشرفني أن يستمع لها الحضور من جميع دول العالم، خاصةً وأن جميع الأغاني السابقة أديتها مع موسيقى رائعة، وهي اللغة التي يفهمها الجميع بغض النظر عن لغتهم الأم، كما أن هذه الموسيقى صنعها فريق مبدع ينحدر من جميع دول العالم. لذلك، أنا على قناعة أنه إذا لم يأت الناس من أجلي سيأتون لأجل متعة سماع هذه الموسيقى التي أبدعها فريق متعدد الجنسيات واللغات.



في اعتقادكم، ما الذي سيقدمه إكسبو 2020 دبي للإنسانية؟

-إكسبو 2020 دبي، حدث عالمي رائع ويقام في المكان الأمثل دبي. الجميع فخورون بذلك، من المواطنين والمقيمين والزوار الأجانب، والحدث تاريخي. السؤال المهم هو لماذا دبي؟ والجواب هو أن دبي جغرافياً تقع في قلب العالم، ومن الجميل أن نفخر جميعاً بهذا الحدث ونشجعه بالطريقة المناسبة.



أخيراً، ما هي الرسالة التي تمنحها الموسيقى لإكسبو 2020 دبي؟

-الموسيقى تتماشى مع شعار إكسبو 2020 دبي، والموسيقى هي تعزيز لـ "تواصل العقول وصنع المستقبل"، كما أنها تمنح القلوب سكينة، وتجمع الناس معاً، وهي نفس رسالة إكسبو 2020 دبي، ووسيلة للاحتفال الاستثنائي، وطريق لشعور رائع بهذا الحدث.

