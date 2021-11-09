جزر سليمان.. موطن التنوع البيولوجي والثقافات

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

لمن لا يعرف "جزر سليمان"، هي دولة تتكون من 6 جزر رئيسية، وأرخبيل يضم أكثر من 900 جزيرة، ويبلغ مجموع مساحات هذه الجزر حوالي 28450كم²، وعاصمتها هي مدينة هونيارا.

وتقع "جزر سليمان" بالقرب من استراليا في إقليم ملانيزيا في المحيط الهادئ، ضمن القسم الشمالي الشرقي من قارة أستراليا، ويحدها من الجهة الجنوبية الشرقية جزر سانتا كروز، ويشاركها حدودها الجنوبية كل من بحر سولومون وبحر كورال، أما من الجهة الشمالية فيحدها أرخبيل بوجنفيل، ومن الحدود الشمالية الغربية يحدها أرخبيل بسمارك، ومن جهة الغرب تحدها بابوا غينيا الجديدة.

وتعتبر "جزر سليمان" موطناً مهماً للتنوع البيولوجي الحيواني والنباتي والعديد من القبائل المتنوعة في الثقافات والعادات، وتحتوي على أكبر بحيرة في إقليم جزر المحيط الهادئ وهي "تيغانو".

وتتنوع تضاريس جزر سليمان بين قمم الجبال التي ظهرت نتيجة للبراكين، وأراضي الأودية والجزر المرجانية، كما تنتشر على أراضيها مجموعة من السلاسل الجبلية المغطاة بالغابات الكثيفة، ويعتبر جبل ماكاراكامبرو أعلى قمة جبلية موجودة فيها؛ إذ يصل ارتفاعه إلى 2447م.

كما تحتوي الجزر على مجموعة من السهول ذات الأعشاب الخضراء والأنهار الضيقة، فيما يقدر عدد سكانها وفقاً لإحصاءات عام 2016، بنحو 635,027 نسمة، ويقسم السكان إلى جماعات عرقية، وتعتبر الإنجليزيّة هي اللغة الرسمية للجزر.

وتتميز هذه الجزر بالمناخ الاستوائي الرطب جداً على مدار السنة، مع وجود درجة حرارة متوسطة مقدارها 27 درجة سيليزية أي ما يعادل 80 درجة فهرينهايت.

أما عن عملتها المحلية فهي " الدولار السليماني" المعتمد منذ عام 1977 بعد استقلالها عن المملكة المتحدة، حيث ينقسم الدولار السليماني إلى 100 سنت، ويقابل الدولار السليماني الواحد، 0.46 درهم إماراتي.