دولة باربادوس

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد



باربادوس هي دولة في جزر الأنتيل الصغرى و تقع على بعد 259 كيلومترا إلى الشرق من جزر الكاريبين بطقس دافئ، وقد أطلق عليها البرتغاليون اسم "لوس باربادوس " في عام 1536م، ثم استعمرها البريطانيون في عام 1625م.

وتبلغ مساحتها 430 كلم مربع وتتمتع بقاعدة فريدة من الحجر الجيري المرجاني ساهمت في الاستفادة من المياه الصافية الصالحة للشرب كما تتميز بشواطئها الرملية البيضاء.

وتحولت الجزيرة من مجتمع نباتي إلى مجتمع رقمي مستدام، ومن أهم الأصول التي تمتلكها جزيرة باربادوس والتي يطلق عليها محليا اسم "الباجان"، هو أهلها الطيبين الودودون.

وبفضل الموروثات الباربادوسية التي تشمل الاستقرار السياسي والبيئة الآمنة وانخفاض معدلات الجريمة وجودة الحياة المرتفعة بشكل عام، أصبحت باربادوس واحدة من أكثر الأماكن جذبا للعمل والعيش وتنشئة الأجيال.

ومن الناحية التاريخية كانت باربادوس التي تقع في المنطقة الغربية من شمال المحيط الأطلسي على بعد 100 كيلومتر شرق جزر ويندوارد والبحر الكاريبي، تحتل موقعا استراتيجيا مكنها من أداء دورا في الدفاع عن الجزر المتعددة من قبل البريطانيين.

وتعد الثقافة الباربادوسية هي مزيج غني من التأثيرات الافريقية والأوروبية، وتفخر الجزيرة بتنوعها الديني واختلاف طوائفها والذين يتعايشون في وئام وسلام.

وتتوارث الجزيرة نظاما مستقرا للحكم حيث أن برلمانها ذي نمط بريطاني هو ثالث أقدم هيئة تشريعية في نصف الكرة الأرضية الغربي وقد شكل مجلس محلي للنواب في عام 1639 وحصلت باربادوس على استقلالها في 30 نوفمبر من العام 1966م.

عاصمتها: بريدج تاون

القارة: أمريكا الشمالية

العملة: دولار بربادوسي

عدد السكان 287,371 نسمة وفق احصائيات 2020