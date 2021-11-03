جمهورية سورينام

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

دولة سورينام الواقعة في شمال أمريكا الجنوبية تبلغ مساحتها 163,820 كم²، 93% من مساحتها تحتلها البقعة الخضراء، وهي تتميز بصغر حجمها وتعد واحدة من ثماني دول على هذا الكوكب ذات غطاء مرتفع من الغابات.

وتكمن قوة سورينام في تنوعها الديني واللغوي والعرقي والثقافي الكبير، ويحدها من الشرق دولة غيانا الفرنسية ، وغيانا من الغرب، والبرازيل من الجنوب، والمحيط الأطلسي من الشمال، وهي البلد الوحيد في المنطقة الناطق بالهولندية في نصف الكرة الغربي غير أنها ليست تابعة للمملكة الهولندية.

وتتنوع المظاهر المناخية لسان مارينو التي تقع في تسعة مواقع أو بلديات تسمى "القلاع"، حيث تحتوي على السهل الساحلي المستنقعي الذي يصل اتساعه إلى ثمانين كيلومتراً، والهضبة المركزية التي تضم مساحات شاسعة من السافانا، بالإضافة إلى الكثبان الرملية، والغابات التي تنتشر في جنوب الدولة، والتي تحتوي على الكثير من النباتات، والأزهار، والحيوانات البرية، كما تتعدد الأنهار فيها، وأهمها نهر ماروني الذي يتميز بكونه أكبر الأنهار، ونهر كوبنيم، ونهر ساراماسا، ونهر سورينام.

ويعتمد اقتصاد الدولة بشكل أساسي على إنتاج "البوكسيت" وهو خام طبيعي يصنع منه معظم معدن الألومنيوم، و يمثل نسبة 15% من مجمل الناتج المحلي، كما تتميز بصناعة الأخشاب، واستخراج النفط، والذهب، بالإضافة إلى أن قطاع الزراعة يعتبر أحد مصادر الدخل المهمة فيها، كما تعتبر من الدول الجاذبة للسياح، كونها تضم العديد من المعالم السياحية والتاريخية والاثرية، فضلا عن المنتجعات ذات الطبيعة الخلابة.

وتواجه جمهورية "سان مارينو"، واحدة من أصعب المشكلات عبر تاريخها على الإطلاق، والتي تكمن في أن نسبة الإناث تفوق نسبة الذكور، ما أدى لقلة تعداد سكانها ونظرا لقلة زواج الفتيات بها خلال السنوات الأخيرة المنقضية، وذلك على الرغم من ازدهارها الاقتصادي وتقييمها كواحدة من الدول الأكثر أمانا على مستوى بلدان العالم.

هذه المشكلة قادت سان مارينو، للبحث عن شباب من جميع أنحاء العالم للزواج من فتياتها بتسهيلات مغرية ودون دفع أي مصاريف، لتعويض هذا النقص الحاد في الزواج، وإنقاذ البلاد من هذه الأزمة.

العاصمة: باريماروبو

المساحة : 163,820 كلم مربع

القارة : أمريكا الجنوبية

العملة: دولار سورينامي

اللغة الرسمية: الهولندية